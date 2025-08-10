Koliko jaja dnevno je zdravo? Evo što kažu nutricionisti

Jaja su sinonim za brz, ukusan i zasitan doručak. No, znamo li koliko ih je zapravo zdravo pojesti? Mnogi smatraju da su jaja „superhrana“ bez ograničenja, dok ih drugi izbjegavaju u količini većoj od jednog dnevno zbog kolesterola. Istina je negdje između i ovisi o tome tko ste, kako se hranite i što vašem tijelu treba.

Koliko jaja je previše?

Nutricionisti se slažu da su 1 do 2 jaja dnevno sasvim u redu za većinu zdravih ljudi. Jaja su bogata proteinima, vitaminima B12 i D, selenom te zdravim mastima. No, ako ih jedete svakog jutra, važno je da ostatak prehrane bude uravnotežen, bez previše zasićenih masti i industrijski prerađene hrane, piše Krstarica.

Što kaže znanost o kolesterolu?

Dugo se vjerovalo da jaja podižu kolesterol u krvi. Danas znamo da kod većine ljudi to nije slučaj. Jaja sadrže kolesterol, ali ne utječu značajno na razinu „lošeg“ LDL kolesterola kod zdravih osoba. Ipak, ako imate problema sa srcem ili povišen kolesterol, posavjetujte se s liječnikom – možda je bolje da se držite jednog jajeta dnevno.

Kako ih pripremiti da budu zaista zdrava?

Pržena jaja na ulju i slanina nisu idealan početak dana. Bolje je birati kuhana, poširana ili jaja na pari. Dodajte povrće, integralni tost ili avokado – tako doručak postaje pun pogodak. Izbjegavajte previše soli i masnoće, jer jaje samo po sebi ima sve što vam je potrebno.

Greške koje radimo svakog jutra:

– Jedemo jaja s bijelim kruhom i majonezom

– Zaboravljamo na povrće i vlakna

– Ponavljamo isti doručak svaki dan, bez raznolikosti

Jaja su izvrsna, ali nisu čarobna. Prava snaga je u ravnoteži — kad ih uklopimo u šaren i raznovrstan tanjur.

Ako ste zdravi, 1–2 jaja dnevno su sasvim u redu. Ako imate zdravstvene tegobe, pitajte svog liječnika. I ne zaboravite — jaje je samo dio doručka, a ne cijeli doručak.