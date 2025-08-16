Koliko dugo možete držati sladoled u zamrzivaču?

Sladoled, baš kao i sve druge namirnice, također ima rok trajanja. Kao i sva hrana koja se čuva u zamrzivaču, sladoled se sporo kvari, ali ne traje zauvijek. Rok trajanja sladoleda ovisi o uvjetima u vašem zamrzivaču i vrsti posude u kojoj ga čuvate, piše Index. Evo što trebate znati o skladištenju sladoleda, kako prepoznati pokvareni sladoled i kako ga učiniti da traje dulje.

Koliko dugo sladoled može stajati u zamrzivaču?

Ovisno o nekoliko faktora, sladoled može trajati do šest mjeseci u zamrzivaču. Svaki kupljeni sladoled u trgovini ima označen rok trajanja na pakiranju. Većina stručnjaka za sigurnost hrane smatra da se taj datum može pomaknuti za nekoliko mjeseci, no odluka je na vama.

Obično domaći sladoled ne traje jednako dugo koliko i onaj koji ste kupili u trgovini, a razlog je dijelom manjak konzervansa u domaćem sladoledu, ali i zato što se kod kuće često koristi neadekvatna, slaba ili porozna posuda koja ubrzava kvarenje sladoleda.

Kao i sva smrznuta hrana, sladoled koji je stalno držan na niskoj temperaturi traje dulje. To znači da treba minimizirati vrijeme koje sladoled provede na sobnoj temperaturi. Također, važna je prava temperatura zamrzivača, a bilo bi idealno da bude postavljena između -18 i 0 Celzijevih stupnjeva.

Kako znati je li sladoled pokvaren?

Iako zamrzivači i hladnjaci usporavaju rast bakterija, oni ga ne zaustavljaju potpuno. Većina sladoleda sadrži puno šećera, što predstavlja hranu za potencijalno štetne bakterije. Sladoled koji je bio izložen patogenima iz hrane možda neće pokazivati vidljive znakove kvarenja. Zato se treba pridežavati pravila - poput izbjegavanja odmrzavanja i ponovnog zamrzavanja - kako biste smanjili rizik.

Osim toga, na površini sladoleda možete primijetiti i sitne kristale leda - do toga dolazi zbog gubitka vlage u hrani, kada suh i hladan zrak prodre u posudu za skladištenje. Slične kristale možete primijetiti i na drugim namirnicama, primjerice povrću - posebno ako vaš zamrzivač radi neefikasno, treba čišćenje ili je pretrpan.

Takav sladoled je siguran za konzumaciju, iako neće imati isti okus. Možete ukloniti gornji sloj kristalizacije, a ostatak pojesti, ali imajte na umu da tekstura preostalog sladoleda može biti ledena i manje kremasta.