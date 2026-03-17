Koliko dugo jaja smiju stajati izvan hladnjaka? Pravila koja mnogi ne znaju

Mnogi recepti, osobito oni za slastice, traže jaja sobne temperature, zbog čega ih neki drže na kuhinjskom pultu. No postavlja se pitanje koliko je to zapravo sigurno i koliko dugo jaja mogu stajati izvan hladnjaka.

Odgovor ovisi o načinu skladištenja, ali i o pravilima koja vrijede u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koja se razlikuju od prakse u nekim drugim dijelovima svijeta.

Stručnjaci navode da jaja koja su prethodno bila u hladnjaku mogu na sobnoj temperaturi stajati do dva sata. Ako je temperatura viša od 30 stupnjeva, to se vrijeme skraćuje na otprilike jedan sat. Nakon toga raste rizik od razvoja bakterija, pa se preporučuje jaja što prije iskoristiti ili vratiti u hladnjak.

Problem nije samo toplina, nego i nagla promjena temperature. Kada se hladna jaja ostave na toplom, na ljusci može nastati kondenzacija koja olakšava prodor bakterija u unutrašnjost.

Zašto se u Hrvatskoj jaja drže u hladnjaku

Za razliku od SAD-a, u Hrvatskoj i EU jaja se prije prodaje ne peru, čime zadržavaju prirodni zaštitni sloj koji sprječava ulazak bakterija. Iako se zbog toga u trgovinama često prodaju na sobnoj temperaturi, preporučuje se da ih kod kuće držimo u hladnjaku jer niža temperatura usporava rast bakterija i produljuje svježinu.

Što vrijedi za domaća jaja

Svježa domaća jaja, ako im nije uklonjen zaštitni sloj, mogu se na sobnoj temperaturi čuvati jedan do dva tjedna, pod uvjetom da su na hladnom i suhom mjestu. Ako ih želite sačuvati dulje, najbolje ih je držati u hladnjaku, gdje mogu ostati svježa i do pet tjedana.

Važno je napomenuti da, ako su jaja već bila u hladnjaku, ne bi ih trebalo ponovno držati izvan njega dulje od dva sata.

Kako smanjiti rizik od salmonele

Kako bi se smanjio rizik od zaraze, preporučuje se jaja držati u hladnjaku na temperaturi ispod 5 stupnjeva, ne koristiti ona s napuknutom ljuskom te uvijek prati ruke i površine koje su bile u kontaktu sa sirovim jajima. Također, jaja je važno dobro termički obraditi, osobito kada je riječ o osjetljivim skupinama.

Ukratko, iako su jaja u Hrvatskoj nešto otpornija zbog načina proizvodnje, najsigurnije je pravilo da izvan hladnjaka ne stoje dulje od dva sata, odnosno jedan sat pri visokim temperaturama.