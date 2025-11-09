Koliko dugo držati gljive u hladnjaku? Evo što je rizično

Lako ih je kupiti “za sutra”, pa zaboraviti u ladici hladnjaka dok ne postanu tamne, ljepljive i pomalo - sumnjive. Ako ste se ikad zapitali koliko dugo gljive zapravo mogu stajati i kako ih pravilno čuvati da ne propadnu, ovo je vodič koji će vam sve razjasniti.

Kupljene gljive: trajnost i čuvanje

Svježe kupljene gljive, poput šampinjona, bukovača ili shiitakea, u hladnjaku obično traju od četiri do sedam dana. Ako su već narezane, taj se rok smanjuje na dva do tri dana.

Kako ih najbolje čuvati:

Ostavite ih u originalnom pakiranju ako ima rupice - gljivama treba zraka.

Ako ste ih kupili rasute, prebacite ih u papirnatu vrećicu (plastika zadržava vlagu i ubrzava propadanje).

Držite ih u najhladnijem dijelu hladnjaka, idealno u ladici za povrće.

Znakovi da više nisu za jelo:

Površina je sluzava ili ljepljiva, pojavile su se tamne mrlje, a miris je jak i neugodan - tada je vrijeme da ih bacite. Ako su mekane i gnjecave umjesto čvrste, više nisu sigurne za jelo.

Ubrane gljive: još kraći rok, još više pažnje

Ubrane gljive najbolje je pojesti isti dan, ali mogu izdržati do dva dana u hladnjaku. One brzo gube svježinu jer nisu tretirane i često sadrže više vlage, piše Index.

Prije nego ih spremite:

Očistite ih mekom krpicom ili četkicom, bez pranja pod vodom.

Spremite ih u papirnatu vrećicu ili košaricu obloženu papirom.

Ako ih nećete odmah jesti, možete ih kratko prokuhati i zamrznuti ili osuštiti - tako mogu trajati i nekoliko mjeseci.

Što ako ih želite sačuvati duže?

Ako znate da ih nećete pojesti u roku od par dana, gljive možete zamrznuti ili osušiti. Kod zamrzavanja, gljive najprije lagano propirjajte na suhoj tavi 5-10 minuta, pustite da se ohlade i spremite ih u posudice ili vrećice - u zamrzivaču mogu trajati i do šest mjeseci.

Kod sušenja, narežite ih na tanke ploške i osušite u pećnici (na oko 50 °C) ili u dehidratoru. Kad ih kasnije namočite u toploj vodi, ponovno će biti spremne za kuhanje.

Ukratko - koliko dugo mogu stajati

Svježe kupljene gljive u hladnjaku traju četiri do sedam dana, dok narezane gljive možete čuvati dva do tri dana. Ako ste ih sami ubrali, pojedite ih unutar jednog do dva dana. Već kuhane gljive mogu stajati u hladnjaku tri do četiri dana, ako su u zatvorenoj posudi. Zamrznute gljive mogu trajati i do šest mjeseci bez promjene okusa i teksture.

Gljive su, ukratko, fantastične - ali ne trpe odgađanje. Ako više nisu čvrste, elastične i mirišu po zemlji, bolje je ne riskirati.