Koliko brzo kamere zaista 'vide'? Evo kolika je maksimalna brzina koju mogu izmjeriti na hrvatskim cestama

Mnogi vozači vjeruju da prometne kamere imaju ograničen domet i da pri vrlo velikim brzinama “gube preciznost”, no stvarnost je znatno drukčija. Moderne kamere koje se koriste na hrvatskim cestama, temeljene na naprednoj radarskoj tehnologiji, mogu pouzdano mjeriti brzine daleko iznad zakonskih ograničenja – višestruko veće nego što je uopće moguće postići u stvarnim prometnim uvjetima, piše ŠibenikIN.

Najveća brzina koju prometne kamere mogu izmjeriti ovisi o tehnologiji kojom su opremljene i načinu na koji se koriste u stvarnim prometnim uvjetima. Iako mnogi vozači vjeruju da kamere imaju ograničen domet, moderne prometne kamere daleko su naprednije nego što se misli.

Kamere koje se koriste na hrvatskim cestama uglavnom rade pomoću radarske tehnologije, a među najzastupljenijima je Gatso RT4. Riječ je o pouzdanim uređajima koji se koriste diljem Europe za nadzor brzine i dokumentiranje prometnih prekršaja, piše Podravski.

Prema tehničkim mogućnostima, Gatso RT4 kamere mogu izmjeriti vrlo visoke brzine, i to pouzdano do 300 kilometara na sat, a u određenim konfiguracijama i više. Takav raspon višestruko premašuje zakonski dopuštene brzine na javnim cestama i u potpunosti pokriva sve realne prometne situacije.

U praksi, kamere su podešene tako da precizno bilježe prekoračenja brzine unutar cestovnih okvira, čime se osigurava točnost mjerenja i pravna valjanost kazni. Brzine iznad tog raspona rijetke su i gotovo nemoguće na javnim prometnicama.

Iako postoje specijalizirani sustavi koji mogu mjeriti i ekstremno visoke brzine, oni se ne koriste u svakodnevnom nadzoru prometa. Gatso kamere koje su postavljene uz ceste dizajnirane su prvenstveno za povećanje sigurnosti i smanjenje broja prometnih nesreća.