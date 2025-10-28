Kolega policajca o stravičnoj nesreći u Beogradu: "Udarila ih je sila od ukupno 27 tona..."

Vozač (24) iz BiH u subotu u 1 ujutro pod utjecajem alkohola i droge Audijem A4 prošao na crveno svjetlo pri brzini od 132 kilometra na sat i izravno udario u Hyundai. Vozilo se od siline udarca zabilo u obližnji stup.

Nažalost, ovo je strašna tragedija! Ovo nas iz Prometne policije najviše pogađa, jer je to naš kolega koji je izgubio život i čija je obitelj ovom prilikom stradala od ruke neodgovorne i bahate osobe. Svi smo se našli u ogromnom, ogromnom šoku. On je prometni policajac koji već 21 godinu štiti sigurnost građana na ulicama Beograda. To je jedan sjajan policajac, ispričao je u razgovoru za srpske medije potpukovnik Prometne policije Dejan Savić.

On je otkrio detalje prometne nesreće nesreće u kojoj je poginula tročlana obitelj. U nesreći je stradao i njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Bojan Ž. (43). Udarac je bio toliko silovit, kao da ih je pogodilo 27 tona, odnosno 18 automobila odjednom.

Vozilo se od siline udarca zabilo u obližnji stup

"Jedan od naših kolega jučer je rekao da je ovo zločin, ovo nije prometna nesreća! Sada je u tijeku tužiteljska istraga, vozaču je određen pritvor do 30 dana, a sada kada krećemo u cijelu analizu i kvalifikacije, na kraju se radi o teškom zločinu protiv sigurnosti javnog prometa i bit će u najtežoj poziciji, gdje je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora. Može se reći da je ovo kao da ih strijeljate", rekao je Stević pa nastavio:

- Da je udario u prednji dio, najjači dio svakog vozila, u dio gdje ima najviše prostora za apsorpciju udara. Ako se vide oštećenja na tom vozilu, nisu velika na Audiju, ali je pogodilo najslabiji dio ovog drugog, manjeg Hyundaija, u bočnom dijelu, gdje je vozilo najtanje, gdje su tijela putnika najbliže.

