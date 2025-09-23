Kolaps u Tugarama zbog manje nesreće na teretnom vozilu. Koristite alternativne pravce

Jutros je nastala veća gužva na prometnici kroz Tugare u oba smjera zbog prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo teretno vozilo. Prema neslužbenim informacijama, teretno vozilo doživjelo je manju nesreću, no zbog posljedica nesreće blokirana je cijela prometnica.

Zbog zastoja i stvaranja dugih kolona vozila, vozačima se preporučuje da, ako je ikako moguće, koriste alternativne pravce dok se promet ne normalizira. Na terenu su nadležne službe koje rade na uklanjanju prepreka i regulaciji prometa.

Očekuje se da će promet biti ponovno uspostavljen nakon što se vozilo ukloni i cesta očisti.