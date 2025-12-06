'KOLAPS PRAVNE DRŽAVE' Kaos na splitskoj plaži: "Uporno ignorira zakon, nije uklonio nelegalne objekte!"

Društvo Marjan objavilo je danas kako tvrtka DOLIS d.o.o. iz Solina nije uklonila ugostiteljske objekte s plaže Kašjuni ni nakon isteka koncesije 30. rujna 2025. te zakonskog roka za povrat pomorskog dobra u prvobitno stanje.

Iz udruge navode da je rok od 60 dana, propisan Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, istekao 30. studenoga, no objekti i dalje stoje na pomorskom dobru unatoč više inspekcijskih rješenja o uklanjanju.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Dolis d.o.o. uporno ignorira zakon! Nije uklonio nelegalne objekte s Kašjuna ni nakon isteka koncesije!"

"Investitor DOLIS d.o.o. iz Solina, odgovoran za nelegalne ugostiteljske objekte na plaži Kašjuni, prekršio je zakonsku obvezu povrata pomorskog dobra u prvobitno stanje nakon što mu je koncesija prestala.

Koncesija investitoru DOLIS d.o.o. prestala je 30. rujna 2025. godine.

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, koncesionar je obvezan sve objekte i opremu ukloniti s pomorskog dobra u roku od 60 dana od dana prestanka koncesije.

Taj je rok investitoru DOLIS d.o.o. istekao 30 studenog 2025. godine.

Unatoč isteku zakonskog roka, do danas objekti nisu uklonjeni, što znači da je pomorsko dobro i dalje nezakonito zauzeto.

Podsjetimo, za oba beach-bara JOE'S 1 i JOE'S 2, Građevinska inspekcija je u dva navrata donijela rješenje o uklanjanju.

Zadnje rješenje o uklanjanju doneseno je 1. travnja 2025. i MORALO je biti izvršeno u roku od 15 dana.

Slučaj koncesije na Kašjunima zorno prikazuje kolaps pravne države i institucija Republike Hrvatske!", stoji u objavi Društva Marjan.