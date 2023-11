KOJI ĆE BITI PRVI POTEZ MINISTRA ANUŠIĆA? O Grbinu: "Kad završe izbori, siguran sam da će se njemu prvom gaće skinuti"

Nije ga iznenadilo što je premijer odabrao upravo njega za ministra. Rekao mu je da bi on bio najbolji čovjek za to, s čim se Ivan Anušić, kazao je kroz osmijeh, i složio.

"Ako ste član neke stranke, a u ovom slučaju HDZ-a, u kojem sam ja član i ta stranka koja je bila uz mene nekoliko puta u izbornim procesima i kada je stranci potrebno osnaženje, ojačanje koje su vidjeli u meni, ja nisam imao drugog izbora nego preuzeti tu dužnost", kazao je Anušić.

U svom prvom televizijskom intervju kao ministar obrane Ivan Anušić u Dnevniku odgovarao je na pitanja Sabine Tandare Knezović.

"Kaže šef SDP-a da vam treba dati nagradu za skidanje gaća – mislite li vi da ste skinuli gaće", pitala je reporterka novog ministra.

"Grbin u svom stilu. Nimalo maštovito i politički potpuno promašeno. Čovjek koji želi na izborima biti premijer, s takvim ponašanjem neće sigurno nikada. Kad završe izbori, siguran sam da će se njemu prvom gaće skinuti", odgovorio je Anušić.

Prvi potez

"Koji će vam biti prvi potez", zanimalo je Tandaru Knezović.

"Dvije stvari. Završetak ophodnih brodova. Čekamo isporuku četiri trenutno. I povratak hrvatske vojske u Baranju, u Beli manastir", rekao je ministar.

Gdje vi sebe vidite nakon ministarske funkcije - pitala je reporterka.

"Dao sam ostavku na mjesto župana. Ja sam ostao na poziciji ministra, koliko god trajao mandat odradit ću najbolje što znam, nakon toga mogu u Sabor", kaže Anušić, a na pitanje je li mu premijer nešto obećao, odgovara: "Nema trgovine, nema dogovora, pregovora, ja ne funkcioniram tako. Imat ću što raditi ako se i ne budem politikom bavio. Uhvatio sam se ovog posla i pristao sam iz dva razloga. Prvo, jer ne bježim od ogovornosti, ponuđen mi je taj resor. Mislim da je to za mene kao bivšeg vojnika ogromna čast. Ja sam timski igrač, HDZ se sprema za izbore, trebamo biti uz stranku na izborima", rekao je i dodao kako je stranka bila i uz njega kad je trebalo.

Pitanje je i prijeti li Domovinski pokret HDZ-u na izborima u Slavoniji.

"Ugroziti HDZ u Slavoniji neće nitko", poručuje Anušić.

Anušić ostaje na čelu županijskog HDZ-a

Anušić ostaje na čelu županijskog HDZ-a, a pitanje je koliko će se aktivno baviti stranačkom politikom. On kaže da će mu to sada biti i lakše jer ima poziciju s većom mogućnosti manevriranja i utjecaj. "Ja sam i potpredsjednik stranke, a sad i potpredsjednik Vlade", dodao je Anušić, a Tandara Knezović pitala je je li to revijalna pozicija.

"Ne postoji takvo revijalno mjesto. Bavit ću se nacionalnom sigurnosti", kaže ministar obrane.

Idete u Vukovar, u igri su dva plakata. Bi li opet mogle biti i dvije kolone, zanimalo je reporterku Dnevnika Nove TV.

"Neće biti dvije kolone. Vukovar je univerzalna vrijednost Hrvatske države, naroda i hrvatskog čovjeka gdje god bio. Trebamo odati počast i pokloniti se herojima koji su zadržali srpsku vojsku u proboju prema Zagrebu, Karlovcu i drugim gradovima. Svojim herojskim činom spasili su i Osijek, slomili su kičmu toj vojsci...", poručio je Anušić koji se iskreno nada da neće biti dvije kolone u subotu.

Na pitanje treba li Milorad Pupovac doći u Vukovar 18. studenog kaže: "Neka dođe. Neka oda počast hrvatskim braniteljima koji su obranili državu u kojoj je sad zastupnik. Treba doći i pokloniti se žrtvama Vukovara".

Tandara Knezović pitala ga je i o odnosu s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je poručio da Anušić nije njegova razina i da može komunicirati s njegovim savjetnikom. Ako nastavi s vama odnos kao s bivšim ministrom Banožićem, kako ćete se postaviti, zanimalo je reporterku.

