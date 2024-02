KOJE NAM JE DRAGULJE 'SAKRIO' ŽIRI OVOGODIŠNJE DORE? Nova pjesma Splićanina Marina Novakovića također je odbijena, no sada polako osvaja srca slušatelja

Uspjeh Baby Lasagne oduševio je mnoge. No, čini se da je daleko od jedinog dragulja kojeg stručni žiri nije znao prepoznati tijekom prijava za Doru. Talentirani Splićanin Marin Novaković hrvatsku javnost osvojio je svojim glasom, plesom i stasom među stotinama talentiranih kandidata u glazbenom megaspektaklu na RTL televiziji 'Superstar'.

"To je ono što se kaže, evo paket na jednom mjestu", rekao je za njega tada Tonči Huljić, jedan od najpoznatijih splitskih glazbenika koji potpisuje brojne hitove nekih od najvećih zvijezda naše estrade.

Mnogima je Marin već poznato lice. Kamere, kao ni sudjelovanje u televizijskom showu su za njega nije strano. Na malim ekranima Marina smo gledali tijekom posljednje sezone Big Brothera kada je bio jedan od stanara. Po završetku showa, nastavio je graditi glazbenu karijeru i danas iza sebe ima više singlova i glazbenih suradnji, a najnoviji singl 'Tama tama' objavljen je prošli tjedan.

Ljubav prema glazbi za Marina je počela odmalena, kada je imao samo šest godina. Kaže, cijela obitelj mu je u glazbi - pjevaju, sviraju, a djed mu je čak bio i poznati poljički harmonikaš - te mu je glazba prirodna poput disanja. Prve glazbene korake započeo je u dječjem crkvenom zboru, a kada je krenuo u 1. razred osnovne škole priključio se i školskim zborovima, a uz to sve upisao se i na ples i glumu. Zbog glume se preselio u Zagreb, no iako nije uspio upasti na glumačku akademiju odlučio je ostati. Kaže, grad mu se svidio, posebice ritam života. Iako mu nedostaju prijatelji, kaže da je jedan od Dalmatinaca koji može živjeti bez mora.

Marin je na društvenim mrežama skupio i zavidan broj pratitelja, te ga prati gotovo pola milijuna ljudi.

View this post on Instagram A post shared by M A R I N (@itsmarinofficial)

Glazbena karijera

Marin marljivo radi na svojoj glazbenoj karijeri, te za sebe ima nekoliko singlova i glazbenih suradnji, a u prosincu je objavio i dva božićna singla. Ipak, zasada neostvareni san mu je nastup na Dori, te predstavljanje Hrvatske na najvećem međunarodnom glazbenom natjecanju, Eurosongu.

Zadnje dvije godine prijavljivao se s engleskom pjesmom 'Bad', dok je ove godine okušao sreću upravo s hvatskom pjesmom 'Tama tama'. Nažalost, nije prošao u uži izbor. Ipak, ta ga činjenica ne obeshrabruje.

Podsjetimo, u uži izbor ovogodišnjeg natjecanja za hrvatsku pjesmu Eurovizije nije ušao ni pobjednik Baby Lasagna, već je upao kao zamjena kada je morala odustati pjevačica Zsa Zsa. A upravo Baby Lasagni možemo kreditirati vrtoglavi rast Hrvatske na kladionicama, gdje sada drži sigurno drugo mjesto kao moguće pobjednice ovogodišnjeg Eurosonga, samo iza Ukrajine.

"Ja se već tri godine prijavljujem na Doru, no ovo je prvi put da se prijavljujem s pjesmom 'Tama tama'. Prethodne dvije godine prijavljivao sam se s pjesmom 'Bad' koja je pjevana na engleskom jeziku, i koje će također službeno izaći uskoro. Pjesma je nastala isključivo za Doru, jer mi je već godinama želja da pjevam na Dori, no evo nikako da se to još ostvari", kazao je Marin u razgovoru za Dalmaciju Danas.

"Glavna motivacija je želja da jednog dana predstavim Hrvatsku na Eurosongu, to mi je dječačka želja i nadam se da će mi se ta želja i ostvariti", dodaje.

View this post on Instagram A post shared by M A R I N (@itsmarinofficial)

Pjesmu je radio s hrvatskim producentima. Glazbu i aranžman radio je Filip Lacković, poznati hrvatski producent i skladatelj koji je surađivao i s Ninom Kraljić koja je osvojila Doru i predstavljala Hrvatsku na izboru za Pjesmu Eurovizije 2016. godine u Stockholmu s pjesmom 'Lighthouse'. Nina Kraljić ponovno se okušala na Dolri 2021. godine s etno pjesmom 'Rijeka', no tada je pobjedila Splićanka Albina Grčić s pjesmom 'Tick-Tock'.

Na glazbi je radio i Dino Antonić, a kreditiran je i Marin.

Tekst potpisuje Tomislav Roso, Marinov dobar prijatelj i poslovni suradnik. Dvojac se upoznao u Big Brother kući 2018. godine. Marin i Tomislav nakon završetka showa ostali su prijatelji, te su krenuli zajedno i surađivati, a Tomislav je autor nekoliko Marinovih pjesama.

"Što se tiče žanra, odlučili smo otići u tom etno smjeru kojeg ja osobno volim. Htjeli smo spojiti jedan moderan pristup s tim etno momentom koji ima hrvatski korijen. Htjeli smo sve to povezati da bude nekako izvorno hrvatsko", rekao nam je Marin o inspiraciji za pjesmu.

Pjesme koje je slao na Doru pjevao je i na hrvatskom i na engleskom, te smo ga morali upitati što misli o jednoj od glavnih polemika koja se posljednjih godina vodi u krugovima natjecanja kao što su Dora i Eurosong: bi li predstavnici trebali pjevati na engleskome ili na vlastitom jeziku njihove zemlje? Kako je on 'odabrao'?

"'Bad' je odmah bila na engleskome, vidjeli smo ju na engleskome i kasnije ju nikako nismo mogli prebaciti na hrvatski jer bi izgubila tu svoju čar. Isto i s 'Tama tama'. Htjeli smo napisati pjesmu na hrvatskome, baš zbog tog etno žanra, i kada smo ju pokušali prebaciti na engleski, to jednostavno ne bi bilo 'to'. Ne znam je li to zato što smo odmah to odlučili, ili je jednostavno to stvar trenutka. Istina je da će pjesma na engleskome možda brže doći do srca publike jer ju više ljudi razumije, no treba slušati unutarnji osjećaj i pratiti integritet pjesme. I sami smo svjedoci tome da je bilo pjesama na Eurosongu koje su dotaknule publiku i pobjedile, a nisu bile na engleskom jeziku", odgovorio je Marin.

Posebna poruka

"Poruka pjesme je da poslije kiše dolazi sunce. Glavni stih pjesme govori 'prije zore / tama tama', te je ideja da je na kraju svakog mračnog tunela svjetlo i da se ne smije odustati", rekao nam je Marin o posebnoj poruci pjesme.

Pjesmu je službeno objavio prošli tjedan na svom službenom YouTube kanalu, a pozitivne reakcije - iako su bile i očekivane, jer je vjerovao u pjesmu - ipak su ga ugodno iznenadile.

"Očekivao sam da će biti pozitivni komentari jer sam dugo obožavatelj Eurosonga i shvaćam koja glazba prolazi. Očekivao sam dobre komentare, ali nisam očekivao da će komentirati i stranci", kaže.

"Ja sam u komentaru napisao da je pjesma bila prijavljena na Doru te da je odbijena, pa su je možda tako pronašli. S jedne strane mi je iznimno drago, no s druge i krivo što pjesmi nije pružena prava prilika da nađe publiku i osvoji srca mnogih", rekao nam je.

Nema planova za spot, ali idući singl će izaći uskoro.

"Trenutni planovi su da ću izbaciti pjesmu 'Bad' kojoj ću doraditi aranžman, a bit će poslana i na jedan festival, pa se nadam da će proći. Zanimljivo je i da sam 'Tamu Tamu' poslao na Zagrebački festival, gdje su ju također odbili, no evo bar će sada naći svoju publiku", kaže.

"Iskreno mi je žao kada vidim da talentirani ljudi ne dobiju priliku za iskazati se, pogotovo mladi ljudi koji se tek probijaju na scenu. Ima mnogo talentiranih mladih ljudi kojima je samo potrebna prilika da se pokažu na pozornici kao što je Dora", rekao nam je.

Poruka Baby Lasagni

"Moja jedina nada je da je ovogodišnja Dora dokaz da do promjene treba doći i to što prije", rekao nam je Marin kada smo ga pitali misli li da je uspjeh Baby Lasagne ukazatelj na moguće promjene u budućnosti.

"Pobjedio je stvarno najbolji i mislim da se nikada nije dogodilo da je netko osvojio s ovoliko glasova publike. S pravo je nastala određena hajka, je nikada nismo bolje plasirali na kladionicama Eurosonga kao sada, a sve s pjesmom koja inicijalno nije upala u uži izbor natjecanja. Duboko se nadam da će ovim doći do nekih konkretnih promjena te da će uroditi plodom", kazao je.

"Baby Lasagni sve čestitke", rekao je za kraj.

Upravo zbog slučaja s Baby Lasagnom mnogi se pitaju koje su još pjesme ostale skriveni dragulji ovog natjecanja, a publika ih nije mogla otkriti zbog određenog elitizma i postojećeg sistema unutar odabira pjesama za natjecanje. Možda su baš one mogle biti pobjednice i izroditi nove zvijezde naše estrade. To, nažalost, nikada nećemo moći saznati. Ipak, svakodnevno imamo priliku podržati brojne mlade umjetnike koji se tek izgrađuju na našoj domaćoj sceni.

Poslušajte novu pjesmu Marina Novakovića, 'Tama tama':