Koja je ovo ptica?

Udruga Biom poziva zainteresirane ljubitelje prirode iz Dalmacije koji žele napredovati u poznavanju ptica da se prijave za tečaj BirdID do nedjelje 15. ožujka.

BirdID program je intenzivni edukativni trening za prepoznavanje ptica koji je razvilo norveško Sveučilište Nord (Nord University), a u Hrvatskoj ga već godinama provodi Udruga Biom, predstavnik Hrvatske u BirdLifeu, vodećoj svjetskoj mreži za zaštitu ptica. Ove godine nacionalni program održat će se prvenstveno na području Dalmacije. Cilj programa je educirati sudionike o vrstama ptica, njihovu prepoznavanju u prirodi (vizualno i po zvuku), te potaknuti interes za ornitologiju i volontersko praćenje ptica.

Trening se sastoji od predavanja i, što je najvažnije, terenskih izlazaka na kojima se ptice promatraju u njihovom prirodnom staništu. Po završetku i polaganju online ispita, polaznici dobivaju certifikat Sveučilišta Nord.

Za trening se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje govore hrvatski jezik, bez obzira na prethodno iskustvo i predznanje o pticama.

Više informacija o ovogodišnjem programu BirdID - https://www.biom.hr/2026/03/ 04/trening-prepoznavanja- ptica-birdid-2026/