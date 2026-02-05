Kod župana Bobana su jutros bili najveći junaci splitskog sporta

Splitsko-dalmatinska županija organizirala je svečani prijem za hrvatske gluhe sportaše i sportašice koji su ostvarili zapažene rezultate na 25. ljetnim olimpijskim igrama za gluhe koji su odžane od 15. do 26. studenoga 2025. u Tokiju.

Hrvatska reprezentacija iz Japana se vratila s ukupno devet medalja i to četiri zlatne i pet brončanih – osvojenih u rukometu, atletici, taekwondou, streljaštvu i plivanju. Posebno se istaknuo doprinos sportaša iz Splitsko-dalmatinske županije, koji su osvojili većinu odličja, uključujući zlata u rukometu, atletici i taekwondou.

Župan Blaženko Boban čestitao je sportašima na postignutim rezultatima, naglasivši kako su svojim uspjesima učinili ponosnima i županiju i cijelu državu.

"Oni nisu samo vrhunski sportaši, nego prije svega vrhunski ljudi koji svojim radom, ponašanjem i rezultatima promoviraju našu županiju diljem svijeta", poručio je Boban.

"Funkcionirali smo kao obitelj"

Posebno je izdvojio rukometnu reprezentaciju gluhih, koja je ponovno stigla do zlatne medalje, kao i kontinuitet uspjeha hrvatskih taekwondoašica na europskim i svjetskim natjecanjima. Zahvalio je i obiteljima sportaša, trenerima, klubovima te stručnim stožerima, istaknuvši kako iza svakog vrhunskog rezultata stoje godine predanog rada i odricanja.

U ime sportaša obratio se Ilija Perak, član rukometne reprezentacije gluhih i predstavnik Hrvatskog sportskog saveza gluhih. Istaknuo je da su uvjeti za rad i pripreme na visokoj razini te zahvalio Županiji, državi i Hrvatskom deflimpijskom odboru na kontinuiranoj podršci.

"Unatoč brojnim izazovima, ozljedama i komplikacijama, funkcionirali smo kao jedna obitelj i jedan tim te smo uspjeli obraniti olimpijsko zlato. Ovakva podrška daje nam dodatnu snagu i motivaciju za buduće uspjehe“, rekao je Perak.

Zlatna taekwondoašica Matea Kolovrat naglasila je kako je ponosna na obranu naslova deflimpijske pobjednice te najavila nove sportske izazove, među kojima su Europsko i Svjetsko prvenstvo, s ciljem nastavka uspješnog niza.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Željko Primorac poručio je kako će Splitsko-dalmatinska županija nastaviti sustavno pratiti i financijski podupirati sportaše s invaliditetom. Sredstva za sport već su predviđena u proračunu za 2026. godinu, a dodatno će se prilagođavati njihovim potrebama i planiranim aktivnostima.

"Vrata Županije i Upravnog odjela za sport uvijek su vam otvorena. Naš je cilj omogućiti vam kontinuitet rada, sudjelovanje na natjecanjima i postizanje ovakvih vrhunskih rezultata", zaključio je Primorac.