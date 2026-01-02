Kod Vukovara spriječena ekološka katastrofa

Uspješnom višednevnom akcijom u Mohovskom kanalu na Dunavu spriječena je potencijalna ekološka katastrofa nakon što se nasukala barža s više od 800 tona umjetnog gnojiva. Krizna operacija spašavanja okončana je na Staru godinu, izvijestio je na danas Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.

Višednevna drama na Dunavu

Sve je počelo 27. prosinca prošle godine, kada se na 1308. kilometru Dunava nasukala barža pod slovačkom zastavom, koja je prevozila 863 tone umjetnog gnojiva, odnosno uree. Zbog prodora vode u plovilo, postojala je izravna opasnost od potonuća i teškog onečišćenja rijeke.

Nakon višednevne akcije osiguravanja, pretovara tereta i pregovora, barža je uspješno odsukana te je zajedno s teretom otpremljena u Republiku Srbiju 31. prosinca oko 15:30. Time je otklonjena svaka ugroza za ekosustav, potvrdio je predsjednik županijskog Stožera civilne zaštite Darko Dimić na konferenciji za medije u Vukovaru.

Koordinirana akcija svih službi

Postupak je vodila Lučka kapetanija Vukovar, a nakon dojave na broj 112, u akciju su se uključile sve nadležne službe - vatrogasci, carina, policija i Ravnateljstvo civilne zaštite. Naglasak je bio na sigurnosti stanovništva, a srećom, opasni teret ostao je siguran unutar plovila.

Stjepan Draganić, načelnik Stožera civilne zaštite VSŽ, pojasnio je kako je problematična bila barža oznake PZ 91001 jer je nakon nasukavanja došlo do prodora vode u potpalublje.

"Imamo sreće što je brod konstrukcijski napravljen tako da ima duplo dno i voda je prodirala samo u vanjsku oplatu tako da smo odmah angažirali vatrogasce koji su radili ispumpavanje vode iz tog dijela i ni u jednom trenutku nije došlo do miješanja vode i ureje", rekao je Draganić.

Ključ u pretovaru tereta

Cijela intervencija trajala je oko 80 sati. Budući da se radilo o velikoj količini uree, prioritet je bio zaštititi Dunav, okoliš i stanovnike nizvodnih naselja koja koriste riječnu vodu za piće. Barža, duga 67 metara, bila je s gotovo 30 metara duljine nasukana na podvodnu stijenu. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja pomicanja, donesena je odluka o pretovaru tereta, javlja Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.

Plovilo je ponovno postalo plovno tek nakon što je pretovareno oko 500 tona tereta. Lučka kapetanija Vukovar sada provodi istragu kako bi utvrdila točne uzroke ovog incidenta. Načelnik Draganić podsjetio je kako ovo nije prvi takav slučaj, spomenuvši nedavni incident kada je brod s 1000 tona uree udario u most u Iloku i potonuo, uzrokujući otapanje cjelokupnog tereta u rijeci.