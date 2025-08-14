Kod Šibenika otkriven krijumčar migranata, policija ga privela u pritvor

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim ukrajinskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma.

Naime, 12. kolovoza na D-58, policijski službenici su tijekom kontrole zaustavili osobno vozilo talijanskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni 45-godišnjak, dok se u vozilu nalazilo više stranih državljana.

Osumnjičeni muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni u osobnom vozilu, iz koristoljublja za unaprijed dogovoren novčani iznos, prevozio strane državljane koji su nezakonito ušli na područje Republike Hrvatske.

Prema stranim državljanima je postupano sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 45-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava se dostavlja nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.