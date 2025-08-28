Kod Benkovca poginuli 16-godišnjak i mladi vatrogasac. Nisu imali kacige

Dvije mlađe muške osobe, vozač i putnik na motociklu, poginule su noćas na županijskoj cesti u Vukušiću kod Benkovca, izvijestila je zadarska policija.

Do nesreće je došlo oko 00:50 sati na županijskoj cesti u Vukšiću, a na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe. Zbog očevida, do 4 sata ujutro promet tom dionicom ceste bio je obustavljen.

Index neslužbeno doznaje da su u nesreći poginuli 16-godišnjak i 22-godišnjak. Prema njihovim informacijama, bez kaciga su se vozili na motociklu te su sletjeli i udarili u drvo. Navodno se nisu kretali velikom brzinom.

Vatrogasci se opraštaju od svog kolege

22-godišnjak je radio kao vatrogasac. Vjerojatno se vraćao iz smjene. Živio je sam u kući te je ranije ostao bez većeg dijela obitelji.

"Noćas nas je napustio kolega Lovre Radaš, poginuo je u prometnoj nesreći. Vatrogasac DVD-a Lišane Ostrovičke, kolega i prijatelj, srca onih koji su ga poznavali i družili se s njim ostaju prazna. Počivaj u miru, brate i kolega", objavljeno je na Facebook stranici Vatrogasci 193.

"Lovre naš dobri, počivaj u miru. Volimo te", stoji u objavi DVD-a Lišane Ostrovičke.