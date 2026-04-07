Kod 56-godišnjaka u Šibeniku pronađen uzgoj kanabisa i veća količina droge, završio u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

​U subotu, 4. travnja oko 15 sati u Šibeniku, policijski službenici su uočili muškarca sumnjivog ponašanja koji je prilikom postupanja policijskim službenicima dragovoljno predao jedan pvc smotuljak ispunjen marihuanom bruto težine 0,9 grama i dva pvc smotuljka ispunjena psilocibinskim gljivama ukupne bruto težine 33 grama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u subotu, 4. travnja u Šibeniku obavljena je pretraga stana i osobnog automobila kojima se koristi osumnjičeni 56-godišnjak, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

posuda za rasad biljaka s dvadeset i jednom stabljikom cannabis sativa visine od 15 do 22 cm,

četiri pvc vrećice ispunjene zemljom s pet stabljika cannabis sativa,

pvc posuda ispunjena zemljom s ukupno šest komada stabljika cannabis sativa visine od 8 do 15 cm,

višekratna torba za kupovinu s pet pvc vrećica ispunjenih zemljom s 5 komada stabljika cannabis sativa visine od 6 do 12 cm,

jedna pvc vrećica ispunjena marihuanom bruto težine 4 grama,

jedna pvc komora za uzgoj biljaka opremljena električnom instalacijom,

dvije pvc vrećice s biljnim ostatcima biljke cannabis sativa bruto mase 260 grama,

jedna prozirna plastična kutija i sedam pvc vrećica ispunjenih sjemenkama ukupne težine 402 grama i jedna digitalna vaga za precizno mjerenje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 56-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.