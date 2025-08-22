Ko će kome ako ne svoj svome? "Prodao" vatrogasni kombi, a trošak održavanja pripisao DVD-u

Policijski službenici Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u kazneno djelo Zlouporaba položaja i ovlasti, objavila je PU zadarska.

- Sumnja se kako je kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj i ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist, na način da je imovinu dobrovoljnog vatrogasnog društva bez naknade predao u posjed zaposleniku. Radilo se o kombi vozilu koje je predano u posjed fizičkoj osobi u razdoblju od svibnja 2024. do lipnja 2025. godine, a za koje je odobren tehnički pregled te troškovi goriva na štetu DVD-a sa zadarskog područja u iznosu od preko 1.690 eura - navode iz policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenika se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.