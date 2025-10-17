Književna spajalica - ćakula o knjigama i čitanju u Gradskoj knjižnici Kaštela

Knjižničarke i knjižničari GKK, kao i svi voditelji i članovi kaštelanskih čitateljskih klubova koji djeluju u Gradskoj knjižnici Kaštela (Mašolibar - književni klub odjela GKK u K. Sućurcu, Ritam knjige - čitateljski klub odjela GKK u K. Gomilici, Librolovke - književni klub odjela GKK u K. Lukšiću, Knjigoholičari ispod ure - književni klub odjela GKK u K. Novome i Imperatorice - književni klub za mlade Dječjeg odjela GKK u K. Starome) će u sklopu druženja s korisnicima Gradske knjižnice Kaštela u ponedjeljak 20. listopada s početkom u 19.30 sati u odjelu GKK u Kaštel Sućurcu kroz opušteno druženje razgovarati o najomiljenijim knjigama, a svoje najdraže knjige će predstaviti i nazočni članovi i korisnici GKK.

Osim toga, knjižničarke i knjižničari će u sklopu druženja pod naslovom Književna spajalica ispričati i najzanimljivije anegdote iz Gradske knjižnice Kaštela, baš kao što će to učiniti i korisnici koji budu nazočili druženju.

Književna spajalica održat će se uz dobru glazbu, kolače, grickalice i sokove, a sa sobom morate donijeti samo dobro raspoloženje. Ulaz je slobodan za sve koji se žele pridružiti.

Više informacija na 021 226 001.