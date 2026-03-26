Knin: 46-godišnjak uhvaćen nakon krađa i pokušaja provala u vozila i garaže

​Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe i dva kaznena djela krađe u pokušaju.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u razdoblju od 10. do 24. ožujka u Kninu, s ciljem protupravnog stjecanja imovinske koristi, iz otključanog osobnog vozila u vlasništvu 93-godišnjaka otuđio novac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Također je utvrđeno da je 22. ožujka u Kninu, s ciljem protupravnog stjecanja imovinske koristi, pretražio otključano vozilo u vlasništvu 38-godišnjaka, odakle ništa nije otuđio, nakon čega je došao do garaže i drvarnice oštećenog te pokušao ući u unutrašnjost istih prostora koji su bili zaključani, nakon čega je odustao od daljnjeg činjenja protupravnih radnji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.