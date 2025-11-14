Knežević predlaže paket mjera za Dubrovnik: Besplatan javni prijevoz, redizajn linija i veća učinkovitost gradskih službi

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Viktorija Knežević, gradska vijećnica Centra, predložila je paket konkretnih mjera, poput pilot projekta besplatnog javnog prijevoza za sve i redizajna autobusnih linija, razrješenja statusa koncesije u Luci Dubrovnik radi izgradnje putničkog terminala, vraćanja koncesionara za dostavu unutar stare gradske jezgre, operativnog programa „od praga do cijevi“ u Vodovodu, zaokreta u Čistoći s plaćanjem po količini i češćim pražnjenjem spremnika, poštenih cijena sadnica u Dubrovniku i većeg povlačenje EU sredstava te korištenja EU fondova za mjesna groblja.

„Građani nisu krivci, sustav mora biti organiziran tako da njima služi. Zato sam, tijekom rasprave o Libertasu predložila da se linije prvi put nakon desetljeća redefiniraju, uz javno savjetovanje i podatke o potražnji, ali i pilot projekt besplatnog prijevoza za sve kao mjeru rasterećenja prometa. Kada je riječ o Luci Dubrovnik, istaknula sam da je putnički terminal koji bi na području Dubrovnika stvorio priljev od dodatnih 130 milijuna eura zbog povećane aktivnosti, moguć samo uz djelomični raskid koncesije za luku, a dok to ne riješimo gomilat ćemo izgubljene prilike“, rekla je Knežević.

Govoreći o Sanitatu, podsjetila je da građani plaćaju osam eura mjesečno, bez ikakve garancije mjesta. „S oko 2 tisuće mjesta i 20 tisuća vozila šansa da nađete mjesto je samo 10 posto, iz čega proizlazi da naplata služi održavanju aparata, a novih mjesta nema. Dostava unutar stare gradske jezgre uzrokuje samo probleme i nemamo nijedno rješenje pa treba ponovno raspisati koncesije za privatne koncesionare koji su, uz sve probleme, obavljali taj posao bolje od Sanitata“, poručila je vijećnica stranke Centar.

Kada je riječ o Vodovodu, Knežević smatra da je Dubrovniku potreban gradski program priključenja, u kojem Vodovod Dubrovnik sam izvodi radove „od praga do cijevi“, uz ciljano sufinanciranje i jasne rokove po uzoru na primjere iz Zagreba, Dugopolja i drugih gradova koji su pomagali građanima da se priključe, budući da je danas teško pronaći odgovarajuću radnu snagu na tržištu.

Na sjednici je bilo riječi i o Čistoći, a Knežević je naglasila da građani nisu ni „šporkiji“ ni ljeniji, već su spremnici za otpad prečesto puni pa nemaju nikakav poticaj za odvajanje. Istaknula je ji da dokumenti Čistoće potvrđuju niz strukturnih problema koje je potrebno riješiti.

„Vrtlar i Grad moraju osigurati sadnice i potrepštine po fer cijeni u Dubrovniku i povećati učinkovitost u odnosu na tržišne primjere, jer građani ne smiju za tri narančina sjedati u auto i voziti u Neretvu. Za hotel Gruž potrebna su nam transparentna poslovna izvješća i održivost jer, unatoč trima izvorima prihoda, a to su komercijala, zakup i pučka kuhinja, bilježe se loši rezultati. Smatram i da u slučaju Boninova ne treba čekati proračun, već mjesna groblja, evidencije i digitalne usluge treba kandidirati na EU projekte, kao što to rade drugi gradovi. Predložila sam i da se izradi „DURA scoreboard“, tablica koja za svaki projekt pokazuje tko je nositelj, koji je iznos ugovoren, koliko je isplaćeno i kolika je bila uloga DURA-e. Bez toga sve ostaje u sferi dojma, a ne rezultata“, navela je Knežević.