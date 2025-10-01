Klub žena liječenih na dojci Split: Želimo svima poručiti koliko je važna prevencija

Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, najčešćeg oblika ove zloćudne bolesti. Kroz razna događanja i obilježavanja pojedinih datuma želi se prenijeti poruka svim ženama o tome koliko je važno obavljati samopreglede i preventivne preglede, te voditi zdrav način života.

I Klub žena liječenih na dojci Split u ružičastom listopadu sudjelovat će u raznim aktivnostima, bilo da će se pridružiti pojedinim akcijama ili će sam organizirati neka događanja.

U nedjelju, 5. listopada 2025. naše članice okupljaju se na rivi u utrci za život i ozdravljenje, “Race for the Cure”, koju organizira Županijska liga za borbu protiv raka Split.

I mi ćemo hodati u roza majicama zajedno s brojnim ženama, s onima koje su liječene ili se još liječe, kao i sa svima onima u bijelim majicama koji nam pružaju podršku. Jer svakim korakom podržavamo jedni druge.

Želimo svima poručiti koliko je važna prevencija jer što se karcinom ranije otkrije, veće su šanse za izliječenje i preživljavanje.

Želimo svima poručiti i koliko je važna podrška oboljelima, a naš Klub, koji je osnovan početkom 1997. godine, već više od 28 godina, pruža tu prijeko potrebnu potporu ženama. Kad se bolest pojavi, život ne staje. Uz zdravstvenu skrb, svima oboljelima važno je da se mogu osloniti na članove svoje obitelji, prijatelje i žene koje i same sve to prolaze ili su već prošle pa mogu drugima prenijeti svoja iskustva.

„Naš je cilj osnažiti žene na putu izlječenja. U mjeri u kojoj pružamo podršku oboljelima i članovima njihovih obitelji, toliko djelujemo i na jačanju svijesti o važnosti preventivnih pregleda. Potičemo žene na samopreglede i pozivamo ih na preventivne preglede, organiziramo radionice i susrete sa stručnjacima“, kazala je ovom prigodom Ivanka Šperanda, predsjednica Kluba žena liječenih na dojci Split.

Upravo u listopadu, između ostalih aktivnosti, planirana je akcija preventivnih pregleda za žene mlađe od 30 godina.

Klub žena liječenih na dojci Split djeluje na adresi Kroz Smrdečac 23, gdje je za članice organizirana i gimnastika, koja ih sve, uz međusobno druženje, osnažuje na putu ozdravljenja.