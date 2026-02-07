Ključevi grada predani maškarama, započeo Spli’ski krnjeval

U skladu s dugogodišnjim običajem, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta točno u pet do podne predao je ključeve grada maškarama, čime je i službeno otvoren ovogodišnji Spli’ski krnjeval.

Krnjeval se ove godine odvija pod nazivom „Pet do podne“, a inspiriran je obilježavanjem 100. obljetnice Tijardovićeve operete Mala Floramye. Manifestacija se održava u organizaciji Grada Splita, Turističke zajednice grada Splita, gradske tvrtke Žnjan d.o.o. te Udruge Cukuni.

Ulogu meštrovice ove je godine preuzela glumica Nives Ivanković, dok je za meštra krnjevala izabran stand-up komičar Ante Travizi.

U bogatom programu sudjelovali su članovi Zbora HNK Split, Tonči Banov u ulozi šjora Bepa Pegule, Neda Pejković kao Mala Floramye, kao i četiri Cukuna i jedna Cukunka. Glazbeni dio programa upotpunio je nastup Promaya benda.

"Drago mi je da je i meni došao dan da predajem ključeve grada. Pred nama su dani koji će obilježiti krnjeval u gradu, a sve započinje današnjim danom. Želimo vratiti krnjeval onakav kakav je nekad bio. Osobno se sjećam vremena kada sam bio srednjoškolac i lijepih događanja u centru grada, i upravo je to naš cilj – vratiti tu atmosferu. Velika povorka očekuje se 15. veljače, kada će se u gradu održati Paninske maškare. Pridružit će nam se brojni sudionici, a očekuje nas odlična atmosfera", kazao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, dodavši da dolaze maškare s otoka, iz zaleđa, pa čak i iz Bosne i Hercegovine.

Program je namijenjen svim uzrastima, a u njemu će sudjelovati i djeca. Završnica će se održati na Prokurativama, gdje će Splićane zabavljati Jasna Zlokić, zatim Giuliano i Diktatori. Dana 17. veljače, na paljenje krnje, Splićane će zabaljvati Vojko V i drugi izvođači. Program krnjevala odvijat će se na pet lokacija u gradu.

"Drago mi je što su svi koji su sudjelovali u organizaciji dali veliki doprinos i ovim im putem čestitam. Vjerujem da će Grad Split, kao i s Adventom koji je prethodio, polučiti odličan rezultat te pokazati da maškare pripadaju Splitu", poručio je Šuta.