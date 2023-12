Klizalište, Grinch i Psihomodo pop – Pogledajte što očekuje Splićane ovog tjedna na Adventu

Unatoč današnjoj kiši, meteorolozi najavljuju vedro vrijeme do kraja tjedna, što znači kako će Splićani i njihovi gosti imati priliku napraviti prvi đir Adventom. Na šest glavnih lokacija pripremljen je bogat program, a mi vas vodimo kroz kratki presjek ponude.

Riva

Dnevni boravak Splita odiše blagdanskim duhom i pravi je gušt prošetati najpoznatijom šetnicom grada. Na centralnoj pozornici sutra će nastupiti Prva liga, a u subotu legendarni Matko i Brane. Tijekom cijelog tjedna otvorene su kućice uz DJ program i Riva je ponovno nezaobilazna prva postaja istraživanja splitske blagdanske ponude.

Prokurative

Na Prokurativama će sutra u podne djecu razveseliti Djed Božićnjak, a večer je rezervirana za zabavu uz Taxy Band. Svake večeri tijekom tjedna posjetitelje očekuje glazba uživo, uključujući subotu i nedjelju kada će nastupiti Bura Band i XXS Band. S obzirom da je najavljen prestanak oborina, Splićani će sve do nedjelje, od 9 do 23 sata, uživati u klizanju na najljepšem trgu grada.

Zvončac

Na Adventskoj fjeri Zvončac, HNK Hajduk će sutra u 18 sati predstaviti kalendar za sljedeću godinu, a organizatori su osigurali i velik natkriveni prostor te glazbu uživo svakog dana u tjednu. Uz nezaobilazan dječji program nedjeljom, večeri su rezervirane za uživanje u gastronomiji i glazbi, a sve će kulminirati u petak velikim koncertom Psihomodo popa.

Mertojak

Na Advent Mertojak sutra u 16h dolazi Sveti Nikola, a najmlađe će razveseliti i bogat dječji program ove nedjelje od 11:45 sati. Od lutkarske predstave, preko nastupa plesnih skupina do točke nezaobilaznih Čarobnih animatora. Petak navečer je rezerviran za grupu The Smoothest, a subota za Nou & The Funkblasterse, dok je svake večeri od 19 sati planirano opuštanje uz DJ-a.

Kampus

Advent na splitskom Kampusu već se zahuktao nastupom Magazina, večeras nastupa Dreamers Band, sutra Tamburaši Miris Juga, a do kraja tjedna će svaka večer biti ispunjena glazbom uživo. Organizatori su posebno najavili kako će u nedjelju 10. prosinca nastupiti bend iznenađenja, kao kruna na tjedan jedne od najaktivnijih adventskih lokacija.

Žrnovnica

Ove subote posebno će biti veselo pred Vatrogasnim domom u Žrnovnici, jer od 17 sati Djed Božićnjak stiže na kočiji s pravom konjskom zapregom, a priča se i kako će mu Grinch pokušati oteti poklone pripremljene za djecu koja su bila dobra. Program će se nastaviti u Bašti, uz glazbu uživo i tradicionalno jelo i piće na Fešti o' Žrnovačke jabuke.

Dodajmo i kako su brojne mikrolokacije pripremile svoj adventski đir, a posebno će zanimljivo biti u subotu na Trgu Gaje Bulata, uz nastupe mažoretkinja i plesnih skupina, popraćene glazbom uživo i nastupom Mladena Baučića Bauče na saksofonu.

Ukupan program splitskog Adventa, koji će trajati do 6. siječnja, možete pronaći na web stranici Turističke zajednice grada Splita.