Klis usvojio novi Prostorni plan: "Definirat ćemo svaki kamen koji će se pomaknuti"

Na prijedlog načelnika Jakova Vetme, a uz jednoglasnu odluku Općinskog vijeća, Općina Klis usvojila je novi Prostorni plan.

"Zaštitili smo centar Klisa obvezom donošenja Urbanističkog plana uređenja koji će definirati svaki kamen koji će se u budućnosti pomaknuti", poručio je Vetma.

Među ključnim odlukama ističe se i planiranje infrastrukture. "Definirali smo lokaciju nove škole i reciklažnog dvorišta", naglasio je načelnik te dodao kako su "zaštitili naseljene zone od bilo kakve izgradnje antena".

Posebna pažnja posvećena je kliškom polju. "Dodatno smo definirali kliško polje kao vrijedan resurs po kojem nismo i nećemo širiti građevinsku zonu", izjavio je Vetma.

Novi plan predviđa strože uvjete gradnje. "Išli smo maksimalno restriktivno prema daljnjoj izgradnji i po pitanju širine cesta te udaljenosti objekta od ulice i susjednih parcela, uz veći postotak zelenih površina, više parkirnih mjesta po parceli te smo smanjili koeficijent izgrađenosti sa 30% na 20% površine čestice", istaknuo je načelnik.

Kako dodaje, "definirali smo još puno detalja u prostoru, a odmah krećemo s novim izmjenama koje će se usklađivat s katastarskom izmjerom koja uskoro kreće".

Vetma zaključuje kako je ovo samo dio promjena te najavljuje da će svi detalji uskoro biti dostupni na web stranici Općine Klis.