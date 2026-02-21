Klis ulaže 3,5 milijuna eura u vrtiće: Novi objekt u Klisu, obnova i jaslice u Prugovu

Na području Općine Klis u tijeku je realizacija projekata vrijednih ukupno 3,5 milijuna eura, usmjerenih na unapređenje predškolskog odgoja. Riječ je o izgradnji novog vrtića u Klisu te rekonstrukciji postojećeg objekta u Prugovu.

Iz Općine ističu kako je riječ o jednom od najvećih ulaganja u predškolski sustav na ovom području, a cilj je osigurati kvalitetnije uvjete za boravak djece te olakšati svakodnevicu roditeljima.

Novi vrtić u Klisu

U Klisu će se graditi novi, moderni vrtićki objekt koji bi trebao odgovoriti na potrebe rastućeg broja mladih obitelji. Projekt je usmjeren na povećanje kapaciteta i podizanje standarda predškolskog odgoja.

Obnova vrtića u Prugovu i otvaranje jaslica

U Prugovu je planirana rekonstrukcija i unaprjeđenje postojećeg vrtića, a projekt uključuje i osiguravanje prostora za jasličke skupine, čime će se dodatno proširiti dostupnost usluge za najmlađe.

Većina sredstava iz EU fondova

Od ukupnih 3,5 milijuna eura, 2,2 milijuna eura osigurano je iz fondova Europske unije, dok preostali dio financira Općina Klis.

U Općini poručuju kako su ulaganja u vrtićku infrastrukturu dio šire strategije razvoja s naglaskom na mlade obitelji i podizanje kvalitete života na području Klisa i Prugova.