Klis podržao akciju Županijske lige protiv raka: Cilj je nabava novog MR uređaja za KBC Split

U Općini Klis danas su se sastali Jakov Vetma, načelnik Općine Klis i predsjednik Općinskog vijeća s proslavljenim humanitarcem i putnikom Željanom Rakelom. Kako je objavila Općina Klis, povod susreta je podrška velikoj akciji Županijske lige protiv raka, inicijativi koju iz Općine ocjenjuju važnom za širu zajednicu.

"Povod susreta je izuzetno važna inicijativa za sve sugrađane – podrška velikoj akciji Županijske lige protiv raka", poručili su iz Općine Klis.

Prikupljaju se sredstva za magnetsku rezonanciju za KBC Split

Cilj akcije je prikupljanje sredstava za kupnju novog uređaja za magnetsku rezonanciju (MR) za KBC Split, navodi se u objavi. "Cilj ove plemenite akcije je prikupljanje sredstava za kupnju novog uređaja za magnetsku rezonanciju (MR) za KBC Split", istaknuli su iz Općine.

U objavi Općine Klis naglašava se kako bi novi MR uređaj donio konkretnu korist pacijentima, posebno kroz bržu dijagnostiku i dostupniju skrb.

"Brža dijagnostika: kraće liste čekanja izravno utječu na spašavanje života", navodi Općina Klis, dodajući i da "pacijenti zaslužuju pristup najmodernijoj tehnologiji u svom gradu".

Poziv građanima i zahvala Rakeli

Iz Općine su uputili poziv svima koji mogu da se priključe akciji u skladu sa svojim mogućnostima, uz poruku da svaki doprinos ima težinu. "Svaki doprinos približava zajednicu zajedničkom cilju – boljem i dostupnijem zdravstvu za sve", stoji u objavi.

Općina Klis zahvalila je Željanu Rakeli na angažmanu te poručila da ostaje otvorena za suradnju i u budućnosti.

"Upućena je zahvala Željanu Rakeli na energiji koju nesebično ulaže, uz poruku kako Općina Klis ostaje na raspolaganju za sve buduće projekte od općeg značaja", zaključuju iz Općine.