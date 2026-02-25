Klinici za infektologiju KBC-a Split doniran vrijedan višenamjenski ultrazvučni uređaj

Tvrtka Spegra d.o.o. donirala je Klinici za infektologiju KBC-a Split višenamjenski ultrazvučni uređaj za široku kliničku primjenu u vrijednosti 36.697,38 eura. Riječ je o vrijednoj donaciji koja će značajno unaprijediti dijagnostičke i terapijske postupke u skrbi za bolesnike s teškim infektivnim bolestima.

Iz tvrtke Spegra poručuju kako od osnutka posebnu pozornost posvećuju društveno odgovornom poslovanju i dobrobiti zajednice u kojoj djeluju, a ova donacija nastavak je takvog pristupa. „S ponosom smo donirali višenamjenski ultrazvučni uređaj za široku kliničku primjenu KBC-u Split, ustanovi od iznimnog značenja za područje Dalmacije i šire regije, kojoj gravitira više od milijun stanovnika. Predanost i stručnost njihovih djelatnika svakodnevno doprinose očuvanju zdravlja i kvalitete života velikog broja pacijenata te im ovim putem izražavamo iskrenu i duboku zahvalnost“, izjavila je voditeljica razvoja tvrtke Spegra Maja Borovina Frankić najavljujući da će i ubuduće, sukladno svojim mogućnostima, nastaviti podupirati rad KBC-a Split.

Ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić zahvalio je tvrtki Spegra na donaciji, naglasivši njezin doprinos svakodnevnom radu bolnice i kvaliteti skrbi. „Posebno cijenimo donacije lokalnih gospodarstvenika koji kontinuirano prepoznaju potrebe naše ustanove i pružaju nam stalnu i pouzdanu podršku. Njihova solidarnost i odgovornost prema zajednici snažan su poticaj našem daljnjem razvoju i brizi za pacijente“. Predstojnica Klinike za infektologiju doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja istaknula je kako novi uređaj predstavlja važan iskorak u podizanju kvalitete zdravstvene skrbi. „Ovaj uređaj omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku uz krevet bolesnika, skraćuje trajanje dijagnostičke obrade i ubrzava donošenje terapijskih odluka. Zahvaljujući podršci donatora kao što je tvrtka Spegra, naš rad postaje učinkovitiji, sigurniji i usmjeren na još bolju brigu za pacijente“, poručila je.

Ova donacija još je jedan primjer uspješne suradnje zdravstvenog sustava i lokalnog gospodarstva, usmjerene na unaprjeđenje uvjeta liječenja i pružanje kvalitetnije skrbi pacijentima.