Klarica: Strašno je što nam rade organizatori Eura

Hrvatska je pobjedom protiv Mađarske (27:25) izborila polufinale rukometnog EP u kojem u ponedjeljak od 17:45 igra protiv Njemačke. Hrvatsku su do trijumfa s po četiri gola predvodili David Mandić, Mario Šoštarić, Tin Lučin i Luka Lovre Klarica, koji je komentirao:

"Bilo je 60 minuta velike muke. Ušli smo loše. Igrali su sedam na šest, probijali su nas. Smirili smo se na poluvremenu, dogovorili neke stvari i rekli idemo pobijediti jer zaslužujemo. Mislim da smo stvarno to odigrali do zadnjeg zrna energije."

Kao i ostali sudionici Europskog prvenstva, Klarica se žali na organizaciju natjecanja i pretrpan raspored. Hrvatska je u utorak igrala protiv Slovenije, u srijedu protiv Mađarske, u četvrtak putuje u Dansku i to četiri i pol sata, a u petak igra polufinale: "Odmorit ćemo se pola dana... Strašno je što organizatori rade. Spakirat ćemo se i pripremiti za polufinale", piše Index.