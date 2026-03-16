Klapa HRM 'Sveti Juraj' lansira novu pjesmu za hrvatsku reprezentaciju pred Svjetsko prvenstvo

Ususret ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi, klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“ je snimila novu pjesmu pod nazivom Tamo gdje je srcu dom posvećenu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Glazbu i tekst nove pjesme mornaričke klape iz Splita potpisuje Mario Vestić poznat po brojnim hitovima Opće opasnosti kao što su: "Jednom kad noć", "Tvoje ime čuvam", "Pobjeg'o sam" itd., a aranžman iskusni splitski dvojac Hrvoje Domazet i Antonio Grkeš.

U režiji Hrvoja Svaline ovih je dana na više lokacija (nogometni stadion Dugopolje, tvrđava Klis i galerija Meštrović u Splitu) započelo snimanje spota u kojem uz članove klape, sudjeluju djeca iz HNK Val iz Kaštel Starog sa svojim trenerima.

Pjesma i spot Tamo gdje je srcu dom su svojevrsni hommage svim hrvatskim nogometnim reprezentativcima predvođenima Lukom Modrićem koji unatoč svojim iznimnim profesionalnim uspjesima u svijetu nogometa, s posebnim žarom, srcem i emocijom igraju za Hrvatsku ostvarivši nevjerojatne uspjehe na svjetskim natjecanjima.

25 godina osnivanja i rada mornaričke klape iz Splita

- Iznimno smo ponosni što u godini u kojoj obilježavamo 25 godina osnivanja i rada mornaričke klape iz Splita, hrvatskoj javnosti predstavljamo našu novu pjesmu i spot Tamo gdje je srcu dom kao podstrek našim reprezentativcima koji su zapravo najbolji primjer mlađim generacijama kako se trudom, radom i vjerom mogu ostvariti najveći snovi. Veliko hvala Hrvatskom nogometnom savezu na pomoći u realizaciji ovog spota - izjavio je Marko Bralić, voditelj klape.

Novu pjesmu i spot u izdanju diskografske kuće Scardone iz Zagreba očekujte uskoro!