Klapa Cambi u Lisinskom proslavila 40 godina karijere uz ovacije, nagrade i zvjezdane goste

Rasprodana Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog sinoć je bila u znaku velikog jubileja Klape Cambi, koja je svečanim koncertom obilježila 40 godina djelovanja. Najnagrađivanija hrvatska klapa publici je priredila večer ispunjenu emocijama, tradicijom i svojim najvećim hitovima, a slavlju su se pridružili i posebni gosti – grupa Dalmatino te Željko Bebek.

Večer je otvorena intimnim a cappella blokom, tijekom kojeg su se nizale pjesme "Izresla ruža rumena", "Lipa moja", "Cesarica" i "Još ovaj put". Cambi je potom nastavio uz klavir i gitare, izvodeći emotivne skladbe "Moje izgubljeno blago", "Trag u beskraju" i "Moj lipi anđele", dok je ulazak benda dodatno podigao atmosferu u dvorani.

Publika je s klapom uglas pjevala njihove najpoznatije pjesme poput "Kriva karta", "Od zipke do križa", "Sad kada došla si", "Popucale rebatine", "Neprolazna" i "Dugo nije pala kiša", potvrdivši koliko je njihov opus duboko ukorijenjen među ljubiteljima dalmatinske pjesme.

Iz klape Cambi poručili su kako će ovu večer pamtiti zauvijek.

"Ovaj koncert pamtit ćemo zauvijek! Četrdeset godina zajedničkog puta stalo je u jednu večer, u jednu dvoranu i u svaki pljesak koji smo sinoć čuli. Trenutak koji ćemo trajno nositi sa sobom dogodio se na izvedbi "Sad kada došla si". Kada se cijela dvorana podigla na noge i zapjevala s nama, osjetili smo nešto što se ne može opisati, samo doživjeti", poručili su nakon koncerta.

Poseban emotivni trenutak večeri dogodio se kada je Hrvoje Lozančić u ime klape istaknuo kako im je Cambi donio mnogo lijepoga, ali i brojna odricanja. Najteže im je, kazao je, padalo što u pojedinim trenucima nisu mogli biti uz svoju djecu, zbog čega su upravo njima posvetili izvedbu pjesme "Sunce na rukama".

Slavljeničku atmosferu dodatno su podigli gosti večeri. Grupa Dalmatino unijela je dašak Dalmacije u srce Zagreba, dok je gost iznenađenja, legendarni Željko Bebek, oduševio publiku već prvim taktovima "Žute ruže", koju je s klapom izveo u toplom i posebnom aranžmanu. Program je vodio Frano Ridjan, koji je svojim energičnim najavama držao ritam večeri i publiku u stalnom iščekivanju.

Uz glazbeni dio, večer je obilježilo i priznanje struke. Klapa Cambi primila je Multi-platinum award Hrvatske diskografske udruge, koji im je uručio direktor udruge Mladen Milić. Dodijeljena im je i Scardonina nagrada za uspješnu suradnju, a uručio ju je Branko Paić, podsjetivši pritom na važne trenutke u karijeri klape, među kojima su rasprodani koncert na stadionu Poljud 2011. godine, turneja po Americi i Kanadi te brojna priznanja koja su obilježila njihova četiri desetljeća rada.

Završnica koncerta donijela je stajaće ovacije i gromoglasan poziv na bis. Cambi se potom vratio na pozornicu i glazbenu večer zaključio pjesmom "Zovu me doma".

Kako su najavili, slavlje povodom 40 godina karijere ovim koncertom tek počinje. Publiku u nastavku godine očekuju nova glazbena izdanja, posebni projekti i brojna iznenađenja kojima će Klapa Cambi obilježiti veliki jubilej i, kako poručuju, vratiti barem dio ljubavi koju im publika pruža svih ovih godina.