Kladionice opet podcjenjuju Hrvatsku: SAD i Urugvaj imaju veće šanse

Ples kuglica nije nam bio naklonjen. Hrvatska je dobila poprilično nezgodnu grupu na Svjetskom prvenstvu, no kada si osvajač srebra i bronce s posljednja dva Mundijala, ti si taj koji si lovina i kojeg se drugi trebaju igrati. Vatreni su pokazali da imaju iskustvo i znanje igrati utakmice koje nose najveći pritisak, a ne sumnjamo kako će tako biti i sljedeće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Naša reprezentacija će prvenstvo otvoriti 17. lipnja protiv Engleske, šest dana kasnije čeka nas Panama, a onda 27. lipnja neugodna Gana koja je bila smještena u posljednjoj jakosnoj skupini, svi su je htjeli izbjeći, a nažalost, dopala je nas. Točna satnica i mjesta gdje će se igrati utakmice bit će poznata tijekom subote, piše 24sata.

Kladionice su odmah nakon ždrijeba objavile tko ima najveće šanse za naslov svjetskog prvaka, a nas najviše zanima na kojem mjestu je Hrvatska. I opet se dogodilo ono na što smo već naviknuli kada su u pitanju naši nogometaši, kladionice su nas opet poprilično podcijenile, kao što je to bilo i u Rusiji, a pogotovo u Katru. Da još ništa nisu naučili...

Koeficijent da će Hrvatska, polufinalist s poljednja dva Mundijala, osvojiti naslov je čak 101! Vjerovali ili ne, kladionice su veće šanse dale Maroku (81), Ekvadoru (81), SAD-u (81), Meksiku (67) i Urugvaju (67). No, neka njih samo, znate kako je to kada prorade hrvatski prkos i inat...

Najveći favorit za osvajanje SP-a je europski prvak Španjolska na koju je koeficijent 5.50, Engleska je na drugom mjestu sa 6.50, a Francuska, Brazil i branitelj naslova Argentina su na trećem mjestu s koeficijentom 9.