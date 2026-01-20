Kladionice ne vjeruju Hrvatskoj, evo kolike su nam šanse za pobjedu

Hrvatska je odlično startala Europsko rukometno prvenstvo u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj s dvije pobjede i izborila daljnji krug natjecanja. Prvo je pala Gruzija u subotu (32-29), a u ponedjeljak Nizozemska (36-29). Švedska je lagodno slavila u subotu protiv Nizozemske (36-31) te u ponedjeljak protiv Gruzije (38-29). Idući susret na rasporedu je upravo protiv Šveđana u srijedu od 20.30 sati, piše 24sata.

Rezultat te utakmice ovisit će prenosimo li bodove u daljnji krug ili ne. S pobjedom protiv domaćina prenosimo dva boda, remijem tek bod, a porazom ne prenosimo bodove u glavnu rundu EP-a. Kladionice nam nisu naklonjene i kvota na našu pobjedu je 4,70, a na Šveđane 1,30 uz standardno visoki koeficijent za remi (12,0).

Drugi dio runde igra se i dalje u švedskom Malmöu i naša skupina E križa se s D i F. U grupi D gotovo sigurno prolaze dalje Slovenija i Farski Otoci, a iz skupine F Mađarska i Island. U polufinale će se plasirati prve dvije momčadi iz svake skupine drugog kruga, a trećeplasirani će igrati za peto mjesto.

Pobjeda protiv Švedske otvorila bi "vrata raja", ali ni poraz nije katastrofalan. Ako Hrvatska izgubi od Šveđana i ne prenese ni jedan bod, vjerojatno bi i s jednim porazom otišla dalje. Očekuje se da će šest bodova biti dosta za prolazak u polufinale, ali se za to dobro treba pomučiti. S dva poraza bi već bilo malo teže i ovisili bi o ostalim rezultatima.

With tonight’s results 10 of 12 nations are ready for the main round. 5 teams - Denmark, Germany, France, Spain and Croatia - have qualified for all but 1 European Championship main rounds since the introduction of the main round in 2002. Croatia have qualified for 12 main… pic.twitter.com/OkT6qilLNd — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 19, 2026

Prije 24 godine uveden je format s preliminarnom i glavnom rundom, a od tada Hrvatska samo jednom nije prošla u drugi dio natjecanja. Bilo je to u inauguracijskoj godini, a nakon toga smo svake godine igrali u glavnoj rundi EP-a. Uz Hrvatsku, takvo što postigle su još velesile Francuska, Španjolska, Danska i Njemačka. Švedskoj to za rukom nije prošlo samo 2006. godine na EP-u u Švicarskoj.