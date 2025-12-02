KK Split dobio novo vodstvo: Tomasović izabran za direktora, formiran novi Nadzorni odbor

Na konstituirajućoj sjednici potvrđen je novi sastav Nadzornog odbora KK Split, koji je na istoj sjednici izabrao predsjednika i zamjenika te donio odluku o imenovanju Ive Tomasovića za direktora društva.

KK Split upućuje zahvalnost prethodnom sazivu Nadzornog odbora na njihovom dosadašnjem radu i doprinosu Klubu.

"Zahvaljujemo i dosadašnjem direktoru Dejanu Žaji, kojem je istekao mandat, na profesionalnoj suradnji i predanom radu te mu želimo uspjeh u daljnjoj karijeri", poručuju.

Novi direktor, Ivo Tomasović, diplomirani je ekonomist s višegodišnjim iskustvom u privatnom sektoru, gdje je radio na poslovima upravljanja, financija i organizacije poslovnih procesa. Tomasović je ostvario i desetogodišnju profesionalnu košarkašku karijeru, od čega je šest godina proveo u KK Zagreb, igrajući u Prvoj hrvatskoj košarkaškoj ligi te europskim kupovima, u razdoblju u kojem su momčad vodili treneri Boško „Pepsi” Božić, Željko Poljak i Dražen Anzulović.

Uz sportsko iskustvo, Tomasović je deset godina obnašao dužnost gradonačelnika Omiša, gdje je stekao dodatne upravljačke i organizacijske kompetencije.

"Nadzorni odbor smatra da njegov profesionalni profil, dugogodišnje sportsko i poslovno iskustvo te znanje stečeno u javnoj upravi predstavljaju kvalitetnu osnovu za daljnji razvoj i stabilnost Kuba. KK Split nastavlja s radom usmjerenim na unapređenje organizacijskih kapaciteta i sportskog segmenta, s ciljem dugoročne stabilnosti i napretka Kluba", poručuju.