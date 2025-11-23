Kiša zamutila Jadro, evo što preporučuje ViK

Zbog veće količine kiše koja je u proteklim danima pala na šire splitsko područje, došlo je do zamućenja vode na izvoru rijeke Jadro, nešto iznad propisanih vrijednosti, preporučuje ViK.

Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže u ovisnosti sa zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na nekoliko dijelova vodoopskrbnog sustava, parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisane vrijednosti.

Analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

Obzirom na dosadašnju praksu, iskustva i preporuku NZJZ preporučuje se koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice www.vik-split.hr.