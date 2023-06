KIŠA VAM SE POPELA "NA VRH GLAVE"? Teško je vjerovati, od danas počinje dugo sunčano razdoblje. Sljedeći tjedan blizu 35 stupnjeva!

Do kalendarskog ljeta dijeli nas još nešto manje od sedam dana, ono klimatološko počelo je 1. lipnja. Vremenske prilike tijekom jučerašnjeg dana u mnogim dijelovima srednje i južne Dalmacije prije su podsjećale na listopad nego na ljeto.

Pri tome je najviše kiše palo u područjima južnije od Makarske, lokalno i preko 50 litara po metru kvadratnome. Župa dubrovačka je rekorder dana u zemlji s preko 100 litara.

Ako izuzmemo još nešto kiše koja će pasti na jugu Dalmacije, može se reći da od danas slijedi prva trajnija stabilizacija vremena ovog lipnja. Mnogi će se obradovati da će vrijeme sljedećih 7 do 10 dana biti stabilno uz ranoljetne temperature zraka. Dojam će jedino donekle i povremeno kvariti povremena bura i tramontana.

Danas će u većem dijelu Dalmacije biti suho i djelomično sunčano. Na jugu Dalmacije bit će oblačnije, povremeno uz kišu. Ipak i tamo će tijekom dana biti sve manje oborina, a kiša će i na krajnjem jugu prestati do večeri. Puhat će umjerena bura, podno Velebita jaka. Danju će okretati na tramontanu, a kasno popodne na otvorenom moru bit će jake tramontane. Minimalne jutarnje temperature zraka od 12 do 19°C. Najviše dnevne od 25 do 30°C.

Subota cijeloj Dalmaciji donosi pretežno vedro vrijeme. Puhat će umjerena, popodne i pojačana tramontana koja će na otvorenom moru u kasnim popodnevnim satima imati vrlo jake udare. Jutarnje temperature zraka u blagom porastu, a najviše dnevne većinom od 26 do vrućih 31°C.

U nedjelju pretežno vedro. Puhat će umjerena tramontana, danju vjetar zapadnih smjerova. Temperature zraka bez promjene, u najtoplijem dijelu dana od 26 do 31°C.

Cijeli sljedeći tjedan bit će sunčan! Bura će prestati u ponedjeljak, a temperature zraka će rasti, osobito u drugom dijelu tjedna. U petak temperature zraka mjestimice mogu se približiti vrlo vrućih 35°C.

Nema sumnje, prvi dah pravog ljeta stiže nam s prvim danima kalendarskog ljeta.