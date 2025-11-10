KIŠA NIJE SPRIJEČILA AVANTURU – ODRŽAN 4. PLOČE TRAIL! Trkači uživali u prirodi, brdima i izazovu unatoč kiši i skliskim stazama

Ove subote u Pločama je, unatoč kiši i teškim vremenskim uvjetima, uspješno održan 4. Ploče Trail – utrka brdskog trčanja u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Grabovica. Na dvije utrke, velikoj od 17 kilometara s 800 metara uspona i maloj od 7 kilometara s 250 metara elevacije, sudjelovalo je ukupno 132 natjecatelja.

U velikoj utrci pobjedu je odnio Daniel Krstulović Opara s vremenom 1:36:15. Drugo mjesto pripalo je Nikoli Dabiću (1:36:47), dok je treći bio Harun Huseinbašić (1:43:26). U ženskoj konkurenciji slavila je Alma Alijagić s rezultatom 1:58:11.

"Ugodno sam iznenađen, sve je prošlo super. Nisam ranije trčao ovom stazom i oduševljen sam što su planinari Grabovice očistili i uredili ovaj trail. Čak i po oblačnom i kišnom vremenu staza ima neku posebnu, mističnu čar. Volim takve uvjete – više mi odgovaraju od sunca", rekao je Opara nakon prolaska kroz cilj.

Na maloj utrci najbolji je bio Nikola Oršulić s vremenom 33:11, ispred Josipa Šušaća (33:43) i Damjana Šarca (33:59). U ženskoj konkurenciji slavila je Jelena Bobetić iz Livna, koja je cilj prošla s vremenom 38:38.

"Najteže je zagrijati se po kiši, ali kad utrka krene – nema stajanja. Tijelo se ugrije i zapravo je lakše trčati po kiši nego po suncu, samo treba biti oprezan jer je klizavo. Luda glava gura! Lani sam bio drugi, a godinu prije prvi – konkurencija je jaka, ali i organizacija vrhunska. Ljudi su super, ambijent fantastičan – brdo, priroda, more, jezera, gdje god pogledaš možeš se diviti", rekao je Oršulić.

Pobjednica u ženskoj konkurenciji Jelena Bobetić nije skrivala oduševljenje svojim prvim nastupom u Pločama:

"Bilo je super! Staza je odlično trasirana, trčljiva i po mom guštu. Šteta što vrijeme nije bilo toplije, ali i ovako je poseban osjećaj. Organizacija je za svaku pohvalu – puno volontera, odlična oznaka staze i sjajna atmosfera. Sigurno se vraćam i iduće godine."

Trećeplasirani Damjan Šarac iz Ljubuškog također je ponio pozitivne dojmove:

"Prvi put sam došao na Ploče Trail i oduševio se! Utrka je odlična, padova na sreću nije bilo, a uspon i spust su baš atraktivni. Očekivao sam da ću biti među prvih pet, tako da sam jako zadovoljan trećim mjestom. Vidimo se i dogodine", rekao je Damjan.

Ovogodišnji Trail donio je i nekoliko novosti – HPD Grabovica nabavilo je vlastiti startni luk, šator i dodatnu opremu, čime je stvoren pravi trail ugođaj. Najbrži su nagrađeni Iglu Sport kuponima vrijednosti 200, 100 i 50 eura, dok su pobjednici duže dionice osvojili besplatnu startninu na Pyramide Trailu u Visokom.

Uvedena je i posebna nagrada za fair-play, u obliku paketa piva Brewville Neretva Valley, a manifestacija je dodatno promovirala muzeje i ustanove iz doline Neretve i Primorja.

Za najmlađe ljubitelje prirode na startu/cilju bila je postavljena i umjetna stijena na kojoj su se, uz osiguranje HGSS-a, penjala djeca željna zabave i adrenalina.

Dopredsjednik HPD Grabovica i glavni organizator Traila, Josip Čupić, zahvalio je svim sudionicima i volonterima:

"Ponosni smo na naše natjecatelje i sve koji su pomogli da se i ovogodišnji Ploče Trail održi u ovakvom duhu. Nadamo se da su svi uživali i da se vidimo i iduće godine – na još jednoj planinskoj, povijesnoj i sportskoj avanturi. Utrka se tradicionalno održava na tematskoj stazi 'Tragom bunkera', koju su vrijedni planinari HPD Grabovica uredili i očistili, a sudionici su ponovno mogli uživati u jedinstvenom spoju sporta, povijesti i prirode – s pogledima na brda, more i jezera koji oduzimaju dah."