Kilometarske kolone prema Kaštelima, usporeno i u Splitu i Solinu

Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a zbog takvih uvjeta mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju te na Jadranskoj magistrali (DC8). Povremeni zastoji bilježe se i na dionicama gdje se izvode radovi i vrijedi privremena regulacija prometa.

Iz prometnih službi vozače pozivaju na dodatni oprezIz prometnih službi vozače pozivaju na dodatni oprez – nužno je smanjiti brzinu, prilagoditi vožnju uvjetima na cesti i držati sigurnosni razmak između vozila.

Najviše problema bilježi se na Jadranskoj magistrali (DC8), gdje se usporeno vozi kroz Murvicu, Solin, Split, Stobreč i Podstranu. Prema Kaštelima se stvorila kolona duga oko četiri kilometra.