Kibernetička sigurnost i umjetna inteligencija u fokusu EDIT CodeSchool-a

Velike promjene stižu u najveću školu programiranja u Hrvatskoj! S uvjerenjem da treba držati korak s tehnološkim napretkom EDIT CodeSchool je odlučila podići ljestvicu te u svoj program uvela dva nova tečaja: "Osnove kibernetičke sigurnosti“ za osnovne škole i "Razvoj sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji“ za srednje škole.

EDIT CodeSchool jedna je od aktivnosti centra digitalne transformacije – Digitalna Dalmacija kojom se svijet programiranja želi približiti što većem broju učenika kako srednjih tako i osnovnih škola i tako im pružiti priliku da mogu odlučiti je li svijet novih tehnologija i programiranja ono čime bi se željeli baviti u životu. S tim ciljem EDIT CodeSchool učenike već 6 godina podučava osnovama programiranja, izradi web stranica i aplikacija, te primjenama umjetne inteligencije.

Znanje kao štit – kako se zaštititi u cyber svijetu

U današnjem digitalnom svijetu, gdje su podaci postali neprocjenjivo blago, kibernetička sigurnost je imperativ. Nisu samo odrasli često suočeni s izazovima vezanim uz cyber prijetnje, djeca su također izložena opasnostima digitalnog svijeta. Uvođenjem tečaja o kibernetičkoj sigurnosti već od najranijih uzrasta, osiguravamo da naši mladi ljudi steknu duboko razumijevanje o opasnostima i zaštitnim mehanizmima u digitalnom okruženju.

Sigurno ponašanje na internetu zvuči kao puka fraza, ali nije. Djeca danas ne samo da koriste internet za zabavu i učenje, već i za komunikaciju, istraživanje i dijeljenje informacija. S toliko brojnih aktivnosti dolaze i potencijalne prijetnje poput phishing napada, cyberbullyinga, krađe identiteta i drugih oblika zloupotrebe. Kroz tečaj kibernetičke sigurnosti za osnovne škole, želimo pružiti našim učenicima alate i znanja kako bi prepoznali te prijetnje, zaštitili svoje podatke i razvili svijest o posljedicama neoprezne upotrebe tehnologije. Djeca ne samo da će čuti preporuke i savjete već će i sami kodirati programe i stranice za simulaciju i otklanjanje prijetnji. Osim toga, potičemo ih da razvijaju odgovorno i etičko ponašanje na internetu, čime grade sigurniju digitalnu budućnost.

O nezaobilaznoj temi današnjice učit će se još dublje

Paralelno s time, tečaj "Razvoj sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji za srednje škole" ima za cilj osposobiti učenike za kreiranje i primjenu tehnologija koje će oblikovati našu budućnost. Umjetna inteligencija sve više postaje neizostavna komponenta mnogih industrija, a EDIT CodeSchool želi osigurati da njeni učenici budu lideri u ovom području. Kroz ovaj tečaj, moći će naučiti kako izraditi napredne sustave temeljene na umjetnoj inteligenciji te kako primijeniti ove tehnologije u rješavanju stvarnih problema.

Učenici će upoznati svijet strojnog učenja, razumjeti što su neuronske mreže i otkriti kako algoritmi funkcioniraju. Ne samo da će naučiti o tim temeljnim konceptima – bit će sposobni primijeniti ih na stvarnim zadacima. Od computer vision do sentiment analysis, svaki korak će ih približiti praktičnom razumijevanju kako umjetna inteligencija funkcionira.

Ono što ovaj program čini posebnim jest povezivanje umjetne inteligencije sa stvarnim svijetom i budućim karijerama. Kroz raznolike primjere primjene, učenici će shvatiti kako AI mijenja način na koji živimo i radimo. Ne samo da će steći znanje – razvit će sposobnost razmišljanja izvan okvira i stvaranja bolje budućnosti. Cilj je da se u jednom trenutku svaki učenik zapita "Kako bismo mogli koristiti umjetnu inteligenciju za rješavanje stvarnih problema?".

S EDIT CodeSchool svi su spremni za sjajnu tehnološku budućnost

EDIT CodeSchool se trudi pružiti najbolje moguće alate i znanje kako bi učenici bili spremni za tehnološke izazove budućnosti. Sve to u budućnosti ih može vrhunski pripremiti za daljnji razvoj na studijima računarstva i odvesti do zaposlenja u IT industriji kao jednoj od najperspektivnijih i najprosperitetnijih gospodarskih grana u svijetu.

Važno je da mladi ljudi steknu vještine koje će im omogućiti uspješno sudjelovanje u današnjem, a i budućem dinamičnom okruženju. EDIT CodeSchool pruža učenicima priliku da rastu i razvijaju se zajedno sa najnovijim tehnološkim trendovima te bile osposobljene za suočavanje s izazovima budućnosti. Ovaj je škola programiranja do sada educirala više od 3000 učenika u preko 30 osnovnih i srednjih škola Splitsko dalmatinske županije.

Učenje ne završava sa stjecanjem osnovnih vještina – to je put koji zahtijeva prilagodljivost i otvorenost prema novim tehnologijama.

Ograničena mjesta, neograničene mogućnosti

Škola je besplatna, ali mjesta su ograničena. Prijave traju od 4.9. do 22.9.2023, a za sve informacije o tome kako je škola organizirana posjeti web stranicu.