Kerum žestoko "opleo" po čelnim ljudima HGK-a Split: 'Eto to je nažalost naša stvarnost. Kruva bez motike'

Nakon svečane dodjele priznanja HGK – Županijske komore Split, gdje su najuspješnijim županijskim trgovačkim društvima uručene plakete Zlatna kuna za 2024. godinu, oglasio se bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum.

Kerum je putem Facebooka iskritizirao način dodjele nagrada i komentirao odabir nagrađenih tvrtki.

- Dobar dan svima!

Evo čitam u Slobodnoj kako je Hrvatska gospodarska komora, odnosno njeni presjednici Joze Tomaš i Mirjana Čagalj (u daljnem tekstu uhljebi, jer nitko ne zna na osnovu čega oni imaju tu funkciju i naravno plaću i sve gratis) dodijelili nagrade poduzetnicima s kojima su u "talu". Strašno, nije mi jasno ako smo demokratsko društvo zašto ne postoje izbori ili bar natječaj za takva mjesta? Kad poduzetnik vidi da ga ovi redikul sa žutin naočalama ocjenjuje, izgubi volju za radom. Damu neću komentirat, pristojan sam, ali ne znam na osnovu čega je dobila funkciju? Užas. Eto to je nažalost naša stvarnost. Kruva bez motike. Sretno svima!

Kerum

Ubuduće pišem tjednu kolumnu! - napisao je Željko Kerum na Facebooku.