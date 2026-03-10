Close Menu

Kći Nives Celzijus brutalno iskrena o majčinom novom spotu: "Daj si krevet nabavite..."

VIDEO Njena reakcija je postala hit

Nives Celzijus nasmijala je pratitelje nakon što je na društvenim mrežama podijelila video reakcije svoje kćeri Taishe na njezinu novu pjesmu "Sinkronija", koju je snimila s pjevačem Dinom Petrićem.

Taisha je sjedila ispred televizora i gledala spot, a pritom je komentirala prizore iz videa. Njezine spontne opaske brzo su postale hit među pratiteljima.

"Daj si krevet nabavite", "18+", "Mislila sam da će biti gore, dobro je, sviđa mi se", "Opaaa", samo su neki od komentara koje je Taisha izgovorila dok je gledala spot.

Video je mnoge nasmijao, a Taisha je uz objavu otkrila da je ona upravo mamina najstroža kritičarka.

"Valjda vam je jasno da sam ja mamina najoštrija kritičarka i kad ja kažem da je ova pjesmatop, onda je top topova. Morala sam ju malo zezati, sviđa mi se i spot i super ste to odglumili", napisala je u opisu.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Taisha Drpić (@dr_taisha)

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
3