Kći Nives Celzijus brutalno iskrena o majčinom novom spotu: "Daj si krevet nabavite..."

Nives Celzijus nasmijala je pratitelje nakon što je na društvenim mrežama podijelila video reakcije svoje kćeri Taishe na njezinu novu pjesmu "Sinkronija", koju je snimila s pjevačem Dinom Petrićem.

Taisha je sjedila ispred televizora i gledala spot, a pritom je komentirala prizore iz videa. Njezine spontne opaske brzo su postale hit među pratiteljima.

"Daj si krevet nabavite", "18+", "Mislila sam da će biti gore, dobro je, sviđa mi se", "Opaaa", samo su neki od komentara koje je Taisha izgovorila dok je gledala spot.

Video je mnoge nasmijao, a Taisha je uz objavu otkrila da je ona upravo mamina najstroža kritičarka.

"Valjda vam je jasno da sam ja mamina najoštrija kritičarka i kad ja kažem da je ova pjesmatop, onda je top topova. Morala sam ju malo zezati, sviđa mi se i spot i super ste to odglumili", napisala je u opisu.

