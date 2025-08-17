Kćer odvela na rendgen zuba, snimka otkrila iznenađenje

Kad je Amerikanka odvela svoju 13-godišnju kćer ortodontu kako bi započeli postupak ugradnje aparatića za zube, nije mogla ni zamisliti što će otkriti rendgenska snimka njezinih usta. Rutinski posjet zubaru neočekivano se zakomplicirao za majku i kćer iz Washingtona.

"Ortodont je ušao u sobu i na ekranu pokazao rendgenske slike," ispričala je majka za Newsweek. "Svi smo ih pogledali u isti trenutak i nekoliko minuta pokušavali shvatiti što uopće gledamo," dodala je.

Na snimci se vidio mali metalni predmet zaglavljen u kćerinim sinusima. Majka nije imala pojma kako je mogao završiti tamo, no jedna osoba u prostoriji točno je znala – njezina kćer.

Prije šest mjeseci tada 13-godišnjakinja pitala je majku smije li probušiti nos. "Kad me to pitala, rekla sam joj da mora pričekati do šesnaeste godine," prisjetila se majka. Nije znala da kći neće prihvatiti odgovor "ne", piše N1.

"Uzela je naušnicu kojom su joj probušili uši i pokušala je progurati kroz nos," objasnila je. "Očito je u nekom trenutku pokušala gurnuti naušnicu iznutra prema van. Ne znam je li kihnula, ali na kraju ju je udahnula i ona se zaglavila u sinusima."

Djevojčica se našla u nezgodnoj situaciji. "Ništa mi nije rekla jer sam joj upravo rekla da mora pričekati s bušenjem, a bilo ju je sram. Nije ništa osjećala i s vremenom je zaboravila na to ili je mislila da joj je nekako otišla niz grlo."

"Kad smo shvatili o čemu se radi i kako je tamo dospjelo, nazvala sam specijalista za uho, nos i grlo koji joj je prije nekoliko godina uklonio krajnike. Uz pomoć vrlo dugih medicinskih pinceta i mirne ruke uklonio je predmet. Kći tijekom zahvata nije osjećala bol i, s obzirom na okolnosti, sve je prošlo prilično dobro," zaključila je umirena majka.