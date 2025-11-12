KBC Split obilježava Svjetski dan šećerne bolesti

Zavod za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma KBC Split u suradnji s Medicinskim fakultetom u Splitu, povodom Svjetskog dana šećerne bolesti, organizira tribinu koja će se održati u četvrtak 13. studenog 2025. godine s početkom u 18:00 sati u Palači Milesi. Na tribini će relevantni sudionici govoriti o šećernoj bolesti, stanju prevencije i skrbi te načinima unaprjeđenja skrbi za oboljele od šećerne bolesti na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Također, u prostorima Centra za dijabetes Zavoda za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma (KBC Split, Križine) u petak 14. studenog 2025. u 14 h održat će se stručno predavanje namijenjeno medicinskim sestrama pod nazivom "Sestrinska skrb bolesnika sa šećernom bolesti”.

