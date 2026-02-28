Kazne do 50 tisuća eura: Mnogi ih beru čim zatopli, ali u Njemačkoj vas to može skupo koštati

Prvi vjesnici proljeća, poput visibaba (Galanthus nivalis), mnoge mame da ih uberu i ponesu kući. No u Njemačkoj to može biti skupa pogreška. Divlje visibabe su zakonom zaštićene, a njihovo branje ili iskopavanje može rezultirati visokim novčanim kaznama.
Zaštićene u cijeloj Njemačkoj
Visibabe koje rastu u prirodi ne smiju se brati ni iskopavati – čak ni ako ih ima uz šumske putove ili na livadama. Zabranjeno je i njihovo presađivanje s prirodnih staništa. U vlastitom vrtu smiju se saditi i presađivati samo biljke kupljene u specijaliziranim trgovinama, piše Fenix magazin.
Kazne ovise o saveznoj zemlji i težini prekršaja.
Kolike su kazne po saveznim zemljama?
Baden-Württemberg – nema navedenog iznosa
Bavarska – najmanje 50 €
Berlin – nema navedenog iznosa
Brandenburg – od najmanje 50 € do 5.000 €
Bremen – od najmanje 50 € do 20.000 €
Hamburg – od najmanje 25 € do 50.000 €
Hessen – nema navedenog iznosa
Mecklenburg-Zapadno Pomorje – najmanje 50 €
Donja Saska – najmanje 50 €
Sjeverna Rajna-Vestfalija (NRW) – najmanje 25 €
Rheinland-Pfalz – od 76,69 € do 10.225,84 €
Saarland – najmanje 50 €
Saska – najmanje 50 €
Saska-Anhalt – nema navedenog iznosa
Schleswig-Holstein – nema navedenog iznosa
Tiringija – od 75 € do 10.000 €
Općenito, prema važećim propisima, kazne za nezakonito branje ili iskopavanje zaštićenih biljaka mogu se kretati od 25 pa sve do 50.000 eura, ovisno o slučaju i saveznoj zemlji.
Zašto su visibabe pod zaštitom?
Iako su čest prizor u proljeće, njihov prirodni fond je osjetljiv. Pretjerano iskopavanje i promjene staništa doveli su do smanjenja populacije, osobito u njihovim izvornim područjima u jugozapadnoj Aziji, od Kavkaza do Kaspijskog mora.
Tko želi uživati u proljeću bez rizika od kazne, neka visibabe promatra očima, a ne rukama.