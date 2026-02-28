Kazne do 50 tisuća eura: Mnogi ih beru čim zatopli, ali u Njemačkoj vas to može skupo koštati

Prvi vjesnici proljeća, poput visibaba (Galanthus nivalis), mnoge mame da ih uberu i ponesu kući. No u Njemačkoj to može biti skupa pogreška. Divlje visibabe su zakonom zaštićene, a njihovo branje ili iskopavanje može rezultirati visokim novčanim kaznama.

Zaštićene u cijeloj Njemačkoj

Visibabe koje rastu u prirodi ne smiju se brati ni iskopavati – čak ni ako ih ima uz šumske putove ili na livadama. Zabranjeno je i njihovo presađivanje s prirodnih staništa. U vlastitom vrtu smiju se saditi i presađivati samo biljke kupljene u specijaliziranim trgovinama, piše Fenix magazin.

Kazne ovise o saveznoj zemlji i težini prekršaja.

Kolike su kazne po saveznim zemljama?

Baden-Württemberg – nema navedenog iznosa

Bavarska – najmanje 50 €

Berlin – nema navedenog iznosa

Brandenburg – od najmanje 50 € do 5.000 €

Bremen – od najmanje 50 € do 20.000 €

Hamburg – od najmanje 25 € do 50.000 €

Hessen – nema navedenog iznosa

Mecklenburg-Zapadno Pomorje – najmanje 50 €

Donja Saska – najmanje 50 €

Sjeverna Rajna-Vestfalija (NRW) – najmanje 25 €

Rheinland-Pfalz – od 76,69 € do 10.225,84 €

Saarland – najmanje 50 €

Saska – najmanje 50 €

Saska-Anhalt – nema navedenog iznosa

Schleswig-Holstein – nema navedenog iznosa

Tiringija – od 75 € do 10.000 €

Općenito, prema važećim propisima, kazne za nezakonito branje ili iskopavanje zaštićenih biljaka mogu se kretati od 25 pa sve do 50.000 eura, ovisno o slučaju i saveznoj zemlji.

Zašto su visibabe pod zaštitom?

Iako su čest prizor u proljeće, njihov prirodni fond je osjetljiv. Pretjerano iskopavanje i promjene staništa doveli su do smanjenja populacije, osobito u njihovim izvornim područjima u jugozapadnoj Aziji, od Kavkaza do Kaspijskog mora.

Tko želi uživati u proljeću bez rizika od kazne, neka visibabe promatra očima, a ne rukama.