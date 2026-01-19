Katastrofalno stanje u Čileu. Poginulo najmanje 18 ljudi! Vlasti zbog dramatičnog razvoja situacije proglasile izvanredno stanje u dvije regije

U brzorastućim šumskim požarima koji haraju južnim dijelom Čilea poginulo je najmanje 18 ljudi, a vlasti su zbog dramatičnog razvoja situacije proglasile izvanredno stanje u dvije regije.

Čileanski predsjednik Gabriel Boric rano u nedjelju proglasio je "stanje katastrofe" u regijama Ñuble i Bío Bío, oko 500 kilometara južno od glavnog grada Santiaga, nakon što su požari prisilili na evakuaciju najmanje 20 tisuća stanovnika.

Prema podacima čileanske državne šumarske službe CONAF, vatrogasci su se u nedjelju ujutro borili s ukupno 24 aktivna požara diljem zemlje. Najveća i najopasnija požarišta nalaze se upravo u regijama Ñuble i Bío Bío, gdje su na snazi izvanredne mjere.

Brzina širenja vatre, potaknuta vremenskim uvjetima i vegetacijom, dodatno otežava gašenje, dok službe na terenu nastavljaju s evakuacijama i pokušavaju spriječiti daljnje žrtve i štetu.