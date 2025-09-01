Katastrofa u Afganistanu: Potres magnitude 6 sravnio sela, raste broj mrtvih

Strahuje se da su stotine mrtvih i ozlijeđenih u potresu magnitude 6 koji je pogodio istočni Afganistan u blizini pakistanske granice, priopćile su vlasti. Spasioci pretražuju ruševine kuća za preživjele, piše The Guardian.

Prva izvješća pokazuju 30 mrtvih u jednom selu, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo zdravstva, ali je dodalo da točni broj žrtava još nije prikupljen u području raštrkanih zaselaka. "Broj žrtava i ozlijeđenih je visok, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na licu mjesta", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.

Sediqullah Quraishi Badloon, dužnosnik za komunikacije pokrajine Nangarhar, naveo je broj od 250 mrtvih, prema New York Timesu, od kojih je većina u susjednoj pokrajini Kunar. Badloon je naveo brojku od devet mrtvih u Nangarharu.

BBC je izvijestio da su više izvora u pokrajini Kunar rekli da su "stotine mrtvih", a mnogo više ih je ozlijeđeno.

Američki geološki zavod priopćio je da je potres pogodio surovu pokrajinu Kunar u nedjelju u 23:47 sati, a epicentar mu je bio 27 km sjeveroistočno od grada Jalalabada u pokrajini Nangarhar. Bio je na dubini od samo 8 km. Plitkiji potresi obično uzrokuju veću štetu.

Potres magnitude 4,5 dogodio se 20 minuta kasnije u istoj pokrajini.

Stotine ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, rekao je Najibullah Hanif, šef pokrajinskog informiranja, a brojke će vjerojatno rasti kako budu stizala izvješća iz udaljenih područja s malo cesta.

Jalalabad je užurbani trgovački grad zbog blizine susjednog Pakistana i ključnog graničnog prijelaza između zemalja. Iako prema općini ima oko 300.000 stanovnika, smatra se da je njegovo gradsko područje daleko veće. Većina zgrada su niske građevine, uglavnom od betona i opeke, a u vanjskim područjima nalaze se kuće izgrađene od blatnih cigli i drveta. Mnoge su loše gradnje.

Jalalabad također ima značajnu poljoprivredu i uzgoj, uključujući agrume i rižu, a rijeka Kabul teče kroz grad.

Spasioci su radili u nekoliko okruga planinske pokrajine gdje je potres pogodio, sravnivši kuće od blata i kamenja na granici s pakistanskom regijom Khyber Pakhtunkhwa, rekli su dužnosnici.

Afganistan je sklon smrtonosnim potresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću Indijska i Euroazijska tektonska ploča.

Niz potresa na zapadu usmrtio je više od 1000 ljudi prošle godine, naglašavajući ranjivost jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta na prirodne katastrofe.

Potres magnitude 6,3 pogodio je Afganistan 7. listopada 2023., nakon čega su uslijedili snažni naknadni potresi. Talibanska vlada procijenila je da je najmanje 4000 ljudi poginulo.

UN je dao daleko manji broj poginulih od oko 1500. Bila je to najsmrtonosnija prirodna katastrofa koja je pogodila Afganistan u novijoj povijesti.