Katastrofa Hajduka. Fruk zabio i treći gol. Rijeka ima 3:0!

Na rasprodanoj Rujevici igra se Jadranski derbi 14. kola SuperSport HNL-a između Rijeke i Hajduka. Rijeka u ovom susretu traži prekid niza od dva ligaška poraza, dok Hajduk želi zadržati priključak na vrhu ljestvice, no zasad sve ide na stranu domaćina.

Hajduk gubi 3:0!

U središtu pozornosti je u prvom poluvremenu Toni Fruk koji je furiozno otvorio utakmicu i već do 32. minute postigao hat-trick.

Strijelac je za Rijeku u 5., 22. i 32. minuti. Posebno se istaknuo drugi pogodak: Fruk je presjekao dodavanje Šarlije na otprilike 25–30 metara od gola, izbacio Hodaka iz igre i precizno pogodio s vrha šesnaesterca za povećanje vodstva.

Derbi je tako u ranoj fazi dobio snažan riječki pečat.

Utakmica je u tijeku...