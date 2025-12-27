Katalonski Sport: "Vušković je impresionirao Barcelonu"

Luka Vušković (18) briljira u HSV-u, u kojem je od ljeta na posudbi kao igrač Tottenhama. Igrama u Bundesligi impresionirao je Barcelonu, piše katalonski Sport i dodaje: "Pojačanje na poziciji stopera postalo je strateško pitanje Barcelone. S obzirom na situaciju s Andreasom Christensenom i Ronaldom Araujom, Barça bi htjela dovesti novog stopera već u siječanjskom prijelaznom roku ili najkasnije na ljeto. Zimska kupnja ipak se čini nemogućom s obzirom na to da je Barcin budžet za plaće već preopterećen."

Barcelona ipak budno prati tržište, posebno u Njemačkoj. "Sportski direktor Deco tamo je identificirao dvije zanimljive opcije: Konstantinosa Koulierakisa (22) iz Wolfsburga i Luku Vuškovića, koji je u Hamburgu na posudbi iz Tottenhama. Obojica pokazuju ogroman potencijal u Bundesligi, prenosi Index.

Vuškovića je Tottenham kupio od Hajduka za 12 milijuna eura kada je branič postao punoljetan. Zatim ga je posudio HSV-u, gdje je Vušković eksplodirao toliko da mu je vrijednost za samo nekoliko mjeseci narasla na 40 milijuna eura."

Vuškovićev agent i Barcin predsjednik su bliski

Katalonci opisuju Vuškovića: "Dešnjak je, ali može igrati na svim pozicijama u obrani. Snažan je, ima sjajan pregled igre i izvanserijski potencijal. Vušković se ne želi vratiti u Tottenham idućeg ljeta kada mu posudba završi i situacija s njim je otvorena.

Barceloni bi njegovo dovođenje olakšalo to što je Vuškovićev agent Pini Zahavi, koji ima blizak odnos s predsjednikom Joanom Laportom. Vušković je posljednjih tjedana tema razgovora u klubu. Barcelona svakako želi kupiti mladog i obećavajućeg stopera, a ne posuditi veterana samo da zakrpa rupu."