Kaštelanska škola ugostila učenike iz Argentine: "Oni su kao mala tvornica, nisu im dozvoljeni mobiteli"

Kaštelanska srednja škola ‘Braća Radić’ protekla dva tjedana ugostila je učenike i profesore privatne poljoprivredne škole Centro Agrotecnico Regional iz argentinskog grada Venado Tuerto. Tim povodom, za njih je organiziran prijem u gradskoj vijećnici gdje su ih srdačno dočekali zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Antonia Kljaić.

Naime, njihovo europsko putovanje započelo je u Italiji gdje su posjetili zajedničku partnersku školu u Altamuri, gradu na jugu Italije, a nastavljeno je boravkom u Kaštelima u domovima učenika i nastavnika SŠ Braća Radić.

– Drago nam je što možemo poželjeti dobrodošlicu ovim vrijednim učenicima iz Argentine koji pohađaju sličan program kao što ga ima i naša srednja škola, a svakako je ovo i jedan lijepi primjer razmjene iskustava, upoznavanja nove kulture i stjecanja novih prijateljstava – istaknuo je u pozdravnom govoru zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir.

U pratnji svojim argentinskim kolegama bili su učenici, profesori i ravnateljica srednje škole Braće Radić, Marija Kezele.

– Prijateljstvo s poljoprivrednom školom Centro Agrotecnico Regional započelo je još 2013. godine kada je ravnatelj njihove škole stigao u posjet Kaštelima. Nama ovo iskustvo stvarno puno znači, upoznali smo jedan drugačiji svijet, koji nije svijet konzumerizma i novih trendova, već jedan drugačiji put. Iz godine u godinu stvara se sve više novih prijateljstava između naših učenika što nas jako veseli – istaknula je ravnateljica Kezele koja je naglasila kako argentinska škola funkcionira kao prava mala tvornica.

U okviru svog kurikuluma, argentinski učenici se bave uzgojem domaćih životinja tako da sami proizvode svoje sireve, namaze i čajeve koje su donijeli na poklon u Kaštela. Zanimljivo je da u njihovoj srednjoj školi nisu dozvoljeni ni mobilni telefoni, piše Portal Grada Kaštela.

Osim posjeta Kaštelima, argentinski učenici posjetili su tako Institut za mediteranske kulture i melioraciju krša i fakultet Mediteranske poljoprivrede Sveučilišta u Splitu. Nakon toga, posjetili su centar grada i Dioklecijanovu palaču, a vodič im je bila njihova bivša sugrađanka, Alejandra Lerotich, Argentinka hrvatskog podrijetla.