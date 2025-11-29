Kaštelani spremni za Mursu: Ćibić se vratio nakon operacije i najavljuje borbu za bodove

U 8. kolu Superlige OK Ribola Kaštela će ove nedjelje, 30. studenog gostovati kod aktualnih prvaka. Utakmica u Osijeku počet će u 17 sati uz direktan televizijski prijenos na MAXSPORT2.

Inače, Mursa je trenutno druga na tablici s 12 bodova sa 6 pobjeda i porazom od prvoplasirane Mladosti još u 2. kolu. Kaštelani su četvrti s 8 bodova i utakmicom manje, u zadnja dva prvenstvena kola dobili su Centrometal i Cratis, te u Kupu Goricu i ukupno izgubili samo jedan set.

Kako se se pripremaju za Mursu rekao nam je Ribolin srednji bloker Aleksa Ćibić: “Težak raspored utakmica je iza nas, raspoloženje u ekipi se popravilo nakon dobre igre i ubjedljive pobjede nad Varaždinom. Iz prošlih utakmica smo shvatili u čemu griješimo i to pokušavamo ispraviti na treninzima kako bi podigli našu igru na još viši nivo.O Mursi znam jako malo, jer sam tek ove godine došao u hrvatsku Superlireko gu, ali tu je trener da nam ukaže na njihove dobre i loše strane, i da nam pomogne da dodjemo do zajedničkog cilja, a to je pobjeda u Osijeku.

Nakon operacije oka, vratio sam se na teren nakon 45 dana pauze, željan igre i dokazivanja. Drago mi je što sam ponovno na terenu gdje pokazujemo da nismo samo jedna mlada ekipa s kojom se može lako izaći na kraj, to su pokazale i ove dvije europske utakmice protiv Crvene Zvezde iz Beograda.

U Kaštelima mi je super, trener, trening, okolina, društvo, za svaku pohvalu, sve je kako sam zamišljao da će biti”.

Druga seniorska momčad OK Ribola Kaštela u 8. kolu 1. Lige gostovat će kod MOK Rijeka II, danas, 29. 11. od 14 sati. Ribola II je druga na tablici s 8 bodova, a Rijeka II deveta sa šest.