Kaštelani pred izazov u Beogradu: Nakon slavlja u Kupu žele iznenaditi Zvezdu

Prva momčad OK Ribola Kaštela je danas otputovala u Beograd na uzvratnu utakmicu 1/32 finala CEV Challenge cup-a protiv OK Crvena Zvezda.

U prvom, do samog kraja neizvjesnom susretu, tijesno su izgubili od favorizirane Zvezde, a u međuvremenu su sinoć u Kupu Vinko Dobrić suvereno s najmlađom postavom pobijedili ekipu Gorice s 3:0. Utakmicu u Beogradu odigrat će sutra, 20. 11. od 19 sati, a premda je pred njima dug i naporan put, ne nedostaje im entuzijazma i elana.

Glavni trener Ivan Rančić:

„Očekujem nastavak borbe i maksimalan angažman cijele ekipe. Svjesni smo da je Zvezda veliki favorit, ali želimo pokazati zube i dokazati da možemo igrati još jednu neizvjesnu utakmicu. Cilj nam je igrati strpljivo i pokusat dovest utakmicu u neizvjesnost, ali svjesni da će biti teško pogotovo na njihovom terenu u Beogradu. Analizirat ćemo sve detalje i posebno pogledati njihovu utakmicu Superlige protiv Dubočice koju su igrali u nedjelju”.

Pred kaštelanskom ekipom je zahtjevan tjedan u kojem će ukupno odigrati tri utakmice.

Počeli su s Goricom u nacionalnom Kupu, slijedi uzvratna međunarodna u Beogradu, a zaključit će s vrlo važnim prvenstvenim dvobojem protiv Varaždina u nedjelju, 23. 11.